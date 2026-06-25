Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 25. 10:44 ::

Az Ófidesz vécépucolás emlegetésével lőtte lábon magát, az Újfidesz buziknak adná a purdékat - cigány felháborodás MP miatt

Tovább gyűrűzik a botrány Magyar Péter cigányozása körül, korábbi és aktív képviselők is reagáltak a miniszterelnök hétfői kijelentéseire, írja a Magyar Nemzet. Igaz, a felháborodók többnyire fideszesek, de erre már nem tér ki a megtizedelt pártlap.



Őt is elfelejtette tájékoztatni a kampányban arról, hogy Lakatos Márknál vagy Osváth Zsoltnál köthetnek ki a gyerekei

Mint megírtuk , mikor a kormányfőt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke arról kérdezte a parlamentben, hogy az "azonos nemű párok" fogadhatnak-e örökbe, a miniszterelnök a cigány gyermekekről kezdett beszélni. – Van nagyon sok örökbefogadásra váró roma gyermek, (…) és senki nem akarja őket örökbe fogadni. Lehet lennének olyan azonos nemű párok, akik viszont igen. Jézust most hagyjuk – fogalmazott Magyar.

– Alapvetően Magyar Péter megsértette azt a több ezer nevelőszülőt és örökbefogadó szülőt akik tisztességgel, becsülettel igyekeznek nevelni az árván maradt gyermekeket – jelentette ki a fideszes lapnak Sztojka Attila.

A Fidesz-kormány társadalmi esélyekért és "roma" kapcsolatokért felelős államtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányfő etnicizált – vagyis etnikai alapra terelt – egy problémakört, amivel "megbélyegzi a roma embereket". - Kisgyermekekről van szó, mindegy, hogy roma vagy nem roma. Az etnicizálás semmilyen szakpolitikai irányba nem illeszthető – tette hozzá az, akinek az előző munkahelye maga volt az "etnicizálás".

Az ilyenfajta magatartás nagy fokú tájékozatlanságot is mutat, éppen ezért el kell határolódni az ilyen megnyilvánulásoktól – fejtette ki az egykori államtitkár.

Aba-Horváth István "roma" nemzetiségi szószóló elmondta, hogy tanúja volt az ominózus csörtének. – A cigány gyermekeknek kétségtelenül az lenne a legjobb, ha a saját családjukban nőnének fel, és ha az állam gondoskodna arról, hogy a családoknak legyen ehhez megfelelő segítségnyújtás – fogalmazott, szerinte régóta adóssága ez a magyar politikának. (Magyarul: a cigány szüli nyakra-főre a pulyákat, és a politika, valamint az állam hibája, hogy nem képesek fel is nevelni őket... - a szerk.)

Aba-Horváth kitért arra is, hogy nem lepte meg, hogy Magyar Péter szavain tömegesen háborodtak fel a "roma kommentelők" a közösségi médiában. És most kapaszkodjon a kedves olvasó, ugyanis ezzel folytatta:

a cigányság erősen konzervatív közösség, keresztyén érzelmű, s az Isten-haza-család nagyon fontos fogalmak számukra.

Több cigány "influenszer" is reagált Magyar Péter kijelentésére, egyikük azon háborodott fel, hogy MP szerint a cigány családok agresszívak. Nem is értjük, hogyan terjedhetett el ez a teljesen alaptalan rasszista előítélet...