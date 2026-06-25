Anyaország :: 2026. június 25. 15:36 ::

Magyar Péter délután 3-ig adott időt a legfőbb ügyésznek, hogy beszámoljon az aranykonvojügyről

A miniszterelnök délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az aranykonvojügyben folyó nyomozásról. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórházban tartott csütörtöki bejáráson mondta.

A kormányfő szerint Magyarországon "szinte mindenkit érdekel", hogy az aranykonvoj ügyében kiket hallgattak meg eddig gyanúsítottként, miért csak őket, és kiket fognak, mi történt az utóbbi hetekben.

"Ha nem sikerül beszámolni, akkor én majd délután három után megosztok egy pár, számunkra rendelkezésre álló, meglehetősen érdekes és fontos információt" - jelezte Magyar Péter.

A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és le is fog mondani. A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva akkor megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvojüggyel. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, hogy ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani Nagy Gábor Bálintot.

Frissítés: reagált a Legfőbb Ügyészség: "minden találgatás nehezíti a bizonyítást"

Az aranykonvojüggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja - kommentálta a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök csütörtök délelőtti kijelentését.

A Legfőbb Ügyészség az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak ki tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők, és a sajtó képviselőinek is eljuttatták azokat.

Jelezték, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni.