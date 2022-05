Anyaország :: 2022. május 16. 15:05 ::

Megválasztották Orbánt, letette az esküt - újra van mit megszegni négy éven át

Az Országgyűlés 133 igen, 27 nem szavazattal az április 3-i választáson győztes pártszövetség, a Fidesz–KDNP jelöltjét, Orbán Viktort választotta miniszterelnöknek.

A politikus ötödik kormányfői ciklusát kezdi meg, ezúttal is kétharmados parlamenti többséggel maga mögött.

"Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, miniszterelnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom" – mondta Orbán az eskütétel során, amit a Himnusz követett.

A kormánypárti képviselők mellett több ellenzéki politikus is gratulált Orbán Viktornak, köztük Ungár Péter (LMP), Tóth Bertalan (MSZP), és Toroczkai László (Mi Hazánk).

"Nincs pezsdítőbb annál, mint amikor rálőnek az emberre, és nem találják el"

Most itt a képviselők választottak meg, de nem felejtettem el, hogy a felhatalmazás a választóktól, a magyar emberektől jön – kezdte Orbán Viktor, hozzátéve: megdolgoztak a választók bizalmáért. "A választási harcban se magamat, se magunkat nem kíméltük. Most a becsülettel elvégzett munka derűjével és önbizalmával állok önök előtt, immár ötödször."



Fotók: Papajcsik Péter / Index

Orbán Viktor úgy látja, ellenfeleik gondoskodtak arról, hogy a választás soha nem látott nemzetközi és hazai ellenőrzés mellett történjék, mindenki láthatta, hogy Magyarország olyan ország, ahol nem történnek, nem történhetnek választási visszaélések. Megköszönte az ellenzéki aktivistáknak, hogy ellenőrző munkájukkal segítették megvédeni Magyarország jó hírét és a demokrácia iránt táplált bizalmat.

Orbán Viktor szerint a magas részvétel az egészséges demokrácia jele, az embereket érdekli a sorsuk, van véleményük a közügyekről, és azt nem is rejtik véka alá. Kiemelte, hogy a magyar demokrácia történetében soha, egyetlen pártra sem szavaztak annyian, mint a Fidesz-KDNP listájára és jelöltjeire.

Azt még fontosabbnak nevezte, hogy 12 év kormányzás után megkapták a szavazatok abszolút többségét. Azon lesz, hogy megszolgálja ezt az Európában példátlan bizalmat.

"Elgondolkodtató, hogy éppen akkor arattuk a legnagyobb arányú győzelmünket, amikor minden emberi számítás szerint a legnehezebb terepen kellett megmérkőznünk."

Felsorolta: összeállt ellenük a baloldal és nemzetközi szövetségeseik, politikusok, pénzemberek és a média is, Brüsszel és Soros "György" az ő bukásukra játszott, azzal revolverezték őket, amivel csak tudták. "Nincs semmi pezsdítőbb annál, mint amikor rálőnek az emberre, és nem találják el."

Pénzügyi válságok, világjárvány, migránsáradat és már háború is fenyegette, fenyegeti hazánkat – emlékeztetett a miniszterelnök.

Orbán Viktor meggyőződése szerint a magyarok kifinomult történelmi ösztönökkel és különösen kifinomult veszélyérzékkel rendelkeznek. Kifejtette: a magyarok megtanulták, hogy veszély idején a belharc súlyos következményekkel, bukással, országvesztéssel járhat, a belharc és a viszály a boldog békeidők luxusa, most nem ilyen időket élünk, baj idején az összefogás korparancs, aki kihúzza magát alóla, az veszélyt hoz a közösségre, a nemzetre, a hazára, az ilyen pártoknak és politikusoknak ezért a választók alaposan ellátják a baját.

A kormányfő azzal folytatta magyarok azt is tudják, hogy az összefogás, az egyetértés nem jön létre magától, a konszenzust nem megkeresni kell, mint valami húsvéti tojást, hanem meg kell teremteni. "A politikában ehhez erő, képesség, jó szív, jó indulat, hazaszeretet kell."

A veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korszaka jön

Orbán Viktor arról beszélt: a miniszterelnöki munka szépsége abban áll, hogy minden fontosabb döntésért a miniszterelnök a felelős, ez nagy teher, valakit ez bele is nyom földbe, valakit fellelkesít. Orbán Viktor szerint a miniszterelnök felelőssége, hogy előre elgondolkodjon, milyen idők várnak ránk és felkészítse erre a magyarokat. Egyedül sohasem lehet okos egy miniszterelnök, a sikeres kormányzáson túl tanácsadókra és szellemi emberek tucatjaira van szükség. Magyarország nincs híján a kiváló koponyákból, Orbán Viktor is számít rájuk.

A 2020 és 2030 közötti évtizedről azt mondta, hogy a veszélyek korába léptünk. A veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korszaka lesz.

A koronavírussal kezdődött és a háborúval folytatódott, az uniós szankciós politika válságot okozott, az amerikai kamatemelésekkel együtt a magas infláció korszakát hozza el, a recesszió és a gazdasági visszaesés korát.

Kiújulhatnak fenyegető járványok, a gazdasági visszaesés mélyülhet, felerősödhet a migráció, illetve egy elhúzódó és az egész világra kiterjedő háborúval fenyegető háborús évtized bontakozik ki. Nem a vágyainkból, hanem a valóságból kell kiindulnunk, ebben a zűrzavarban kell kijelölni az irányt és megalkotni a politikánk.

A nyugati világ megújuló öngyilkossági hajlamainak tartja a lakosságcserét. Orbán Viktor szerint migránsokkal akarják pótolni a keresztény gyerekeket, de ilyen öngyilkosságnak tartja a genderőrületet, a liberális Európa programját, amely túllép a kereszténységen és a nemzetállamokon, és semmit sem ültet helyébe, elfeledkezik arról, hogy az ember egyedül sohasem lehet szabad, csak magányos.

Ez így együtt a lehető legrosszabb kombináció



„A magyarokat kemény fából faragták, makacsul ellenállunk a hanyatlásnak, észszerű rend, stabilitás, semmi önelégültség, annál több alázat, és mindenek előtt megalkuvást nem ismerő hajlíthatatlan hűség” – folytatta beszédét Orbán Viktor.

A kormányfő a történelmi egyházak híveinek közösségére is különösen számít, akiknek létezését önmagában is nagy értéknek nevezte Magyarország számára. Biztosítani fogják az evangélium hirdetéséhez szükséges feltételeket, a szabadságot és az egyházak tiszteletét.

Orbán Viktor látja az újraéledő nemzeti összetartozás lelki és fizikai lenyomatait szerte a Kárpát-medencében. Ez szerinte erősíti az egyetemes magyarságot és az anyaországot is, a határon túli magyarok is számíthatnak a kormányra, folytatni fogják a nemzetegyesítő munkát.

Orbán Viktor az ukrán-orosz háborúról úgy fogalmazott, hogy ennek nem lett volna szabad elkezdődnie, a háborút könnyű elkezdeni, de nehéz befejezni. Európának ma semmilyen eszköze nincs a szomszédjában zajló konfliktus kezelésére.

A kormányfő úgy látja, a kontinens vezetői meg vannak győződve, hogy a szankciókkal térdre lehet kényszeríteni Oroszországot. Ez szerinte papíron lehetséges, számos papírpolitikus lebegtet is valamiféle elméleti bizonyítékokat, de ő akárhogy is próbál visszaemlékezni, nem jut eszébe olyan kontinentális zárlat, ami eredményes lett volna. Olyat viszont már látott, hogy az bukott bele, aki kitalálta.

Magyarország az európai egység érdekében nem akadályozza meg a szankciókat, amíg azok nem lépik át a magyar gazdaság önvédelmének vörös vonalát, vagyis nem veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát.

Orbán Viktor leszögezte, hogy Magyarország a NATO tagja, létkérdésnek tartják, hogy tagok legyünk, mert ez az a biztos pont, ahol felépíthetjük Magyarország biztonsági stratégiáját. Leszögezte: nem szabad engedni a kísértésnek, hogy a NATO tagállamainak területén kívül hajtson végre támadó katonai akciókat, védelmi szövetségből nem szabad háborús katonai szövetséggé alakulnia. A NATO nem az antant, és nem is válhat azzá.

A miniszterelnök kifejtette, a dolgok egyre rosszabbra fordulnak, az oroszok a háborút sorozás nélkül is megvívható katonai akciónak nyilvánították, az amerikaiak pedig a világháborúból ismert kölcsönbérleti törvénnyel Ukrajna korlátlan hadieszköz-finanszírozása mellett döntöttek. Ez így együtt a lehető legrosszabb kombináció.

Orbán Viktor úgy vélekedett, a háború a szomszédunkban még hosszú ideig és józan ésszel nehezen felfogható fegyverrel folytatódni fog, állandó biztonsági fenyegetést jelentve. A következő évtized legfontosabb feladata azt tartja, hogy a háborúból kimaradjunk és megvédjük Magyarország biztonságát.

Nem számít a kárpátaljai magyarok elnyomása, segítenek Kijevnek

Orbán Viktor a háborúval kapcsolatban elmondta: nem lesz könnyű időszak, mert óriási nemzetközi nyomás nehezedik az országra. A miniszterelnök szerint aki fegyvert szállít, fél lábbal már benne is van a háborúban. A béke épít, a háború rombol, tette hozzá. Kijelentette: Magyarország azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akar.

Azt is kifejtette: a NATO biztos támasz, de nem fogja helyettünk megvédeni az országot baj esetén. Velünk talán igen, de helyettünk nem. A békevágy és a jó szándék kevés, ha egy ország hadserege gyenge, és népe nem akarja megvédeni magát, azt az országot fogják megtámadni elsőként. „Sárkány ellen sárkányfű kell” – jelentette ki Orbán Viktor. Sárkányfűnek a Magyar Honvédséget nevezte, amelyet fejleszteni és építeni a legsürgetőbb feladat.

Azt is leszögezte: Ukrajna megtámadott ország, Oroszország a támadó. Ezért támogatják Ukrajnát, és elindították Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtását. Félreteszik a tényt, hogy korábban a kárpátaljai magyarok milyen sérelmeket szenvedtek el, azt is, hogy Ukrajna elnöke és kormánya nyíltan beavatkozott a magyar választásba, és az ellenzéket támogatta. Ukrajna számíthat a magyarok segítségére.

Az EU-ról leszögezte: az EU tagja vagyunk, érdekünk, hogy az is maradjunk, igaz azonban, hogy Brüsszel ma a tagállamok szuverenitásának visszaszorítására törekszik. Az is igaz, hogy a nemzetek Európája helyett az Európai Egyesült Államokat igyekszik felépíteni a korábbi francia és német hagyományokat követve. A kulturális elidegenedés nő Nyugat és Kelet között, Magyarország hisz a keresztény civilizáció alapjaiban, amelyet Brüsszelben már feladtak.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nekünk fontos, hogy rajtunk legyen a jó Isten áldása, hogy legyen hazánk, amit szeretünk és büszkék lehetünk rá. Azt is mondta, hogy az a fontos, hogy fenntartsuk gyerekeinknek, unokáinkat az ezeréves országot, hogy legyen mit folytatniuk, megőrizniük.

A következő évtizedben is az Európai Unióban látja Magyarországot

Orbán Viktor szerint Brüsszel nap mint nap visszaél a hatalmával, és csupa olyasmit akar ránk kényszeríteni, ami nekünk rossz és tőlünk idegen.

Az élni és élni hagyni elv jegyében toleranciaajánlatot tettünk a migráció, a gender és az olajembargó ügyében is. Toleranciaajánlatainkat visszautasították.

A kormányfő leszögezte: nem adják fel a határok védelmét, nem bontják le a kerítést, nem engednek be migránsokat, megvédik a családokat, a genderaktivistákat nem engedik be az iskolákba, az apa férfi, az anya nő, kitartanak Magyarország biztonsága mellett, és nem fogadnak el olyan intézkedéseket, amelyek tönkretennék a magyar családokat.

"Már csak az a kérdés, hogy mit keresünk az Európai Unióban. A válasz az, hogy az álmainkat."

Orbán Viktor szerint az EU-ban az álmaink mellett többek között a szabad és egyenlő nemzetek közösségét, a kultúra, a tudomány, a szellem csúcsait ostromló Európát is keressük. Hozzátette: nem azért vagyunk tagjai az EU-nak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne. Amíg úgy látják, hogy van egy fikarcnyi esély is, küzdeni fognak érte, mert egy ilyen Európa adja a legtöbb esélyt, a legtágasabb teret egy független Magyarország számára.

A kormányfő világossá tette: a következő évtizedben is az Európai Unióban látják Magyarországot, amint elszántan harcol jogaiért, és szövetségeseket keres az EU megújításához.

Orbán Viktor jó kiindulópontnak nevezte a NATO- és EU-tagságot, de ez nem válasz az évtized kihívásaira. Kifejtette, hogy a válasz csak egy nemzeti alapokon álló és sikeres gazdaságpolitika lehet. Felsorolta: 2010–2020 között a nagy előretörés évtizede volt, a munkahelyek számának növelésében a második helyen zártunk az EU-ban, a beruházások növelésében is a második helyen, a minimálbér-növelésben a harmadik, az adócsökkentésben az első, a háztartások pénzügyi megtakarításainak növelésében harmadik helyen. Fejlettség tekintetében Görögországot és Portugáliát is sikerült megelőzni.

Sok mindent láttunk már, de olyat még nem, hogy a világgazdaság rövid idő alatt kétszer is fenekestül felfordult – utalt a koronavírus-járványra és a háborúra.

Arra is kitért, hogy minden idők legjobb beruházási teljesítményét nyújtották tavaly, ezek a beruházások adnak most esélyt és reményt arra, hogy az előttük álló gazdasági válságot is jól kezeljék, és a magyar gazdaság visszaesés helyett növekedhet.

Orbán Viktor szerint a szállítási útvonalakat át kell rajzolni, a beszállítási forrásokat pótolni kell, ebben a helyzetben több korábbi stratégiai döntés is felértékelődik. Több példát is említett: a Belgrád–Budapest-vasútvonal a Görögországba érkező tengeri útvonal folytatásaként jó eséllyel kiváltja a lerombolt ukrajnai útvonalakat. A balkáni országokkal közösen kiépített déli gázvezeték képes kiváltani az Ukrajnából érkező vezetékeket. Az energiaellátási válságok korszakában azok az országok lesznek biztonságban, amelyek képesek maguk előállítani saját energiaszükségletüket. Az új paksi blokkok építése és a napenergia-beruházások nemzetbiztonsági szempontból is kulcsfontosságúak lesznek.

A kormányfő hozzátette: termékeink háromnegyedét Európába adjuk el, de a legmodernebb és legnagyobb beruházások a Távol-Keletről érkeznek.

Két lábon állunk, ez válságállóvá teszi a gazdaságunkat.

Az autóipar megújulására is felkészültek, sokat tettek azért, hogy Magyarország az új generációs autóipar európai éllovasa legyen. Kitért arra is, hogy a háborúzó felek a világ legjelentősebb gabonaexportőr országai közé tartoznak, de a magyar fejlesztések nyomán ma kétszer annyi élelmiszert tudunk előállítani, mint amennyire szükségünk van, Magyarországot nem fenyegeti élelmiszerhiány. A biztonság kedvéért azért fenntartják a gabonakivitel esetén az állam elővásárlási jogát.

"Alacsony adók, fizikai biztonság, fejlett közúti és vasúti útvonalak, valamint a politikai stabilitás lesznek a fő érvek a beruházásokért folytatott versenyben, ezekben jól állunk."

A most megalakítandó kormány vállalása az, hogy a kibontakozó válság idején is megőrizzék a legfontosabb eredményeket, és ne adják fel fontos céljaikat.

Orbán Viktor és kormánya vállalja, hogy Magyarország előre fog menni, nem hátra. Vállalja, hogy megvédik a foglalkoztatottságot, a családtámogatást, a nyugdíjak értékét, a rezsicsökkentést. Mindenkinek lesz munkája, a nyugdíjaknak lesz értéke, a családoknak biztonsága, a gyerekeknek jövője.

Az egész Európában vágtató inflációt terveik szerint Magyarországon először megszelídítik, aztán megfékezik. Orbán Viktor elárulta, hogy általában ódzkodik a direkt állami beavatkozástól a gazdaságba, de most a jegybanknak és a kormánynak be kell avatkoznia, összehangolják a lépéseket, óvatos, de határozott árszabályozó lépéseket tesznek. Arra számít, hogy az eredmények szeptemberben látszani fognak, év végére tartósan elviselhető állapotokat alakítanak ki, amíg Brüsszel vissza nem talál a józan gazdaságpolitika ösvényére.

Reményt akarunk adni másoknak is, Európa jövője Magyarország

Orbán Viktor megköszönte előző kormánya munkáját, büszke a teljesítményükre. A kormányzati rendszerről azt mondta: most egy másfajta évtized vár ránk, ezért a kormánygépezetet alkatrészekre kellett szétszedni, és új logika alapján összerakni.

A miniszterelnök kifejtette: a magyarok évszázadokon keresztül hozzászoktak ahhoz, hogy szépen haljanak meg a hazájukért, ezen akarnak fordítani, hogy a hazáért élni is érdemes legyen, ahogy Novák Katalin mondta a beiktatási beszédében, jobban és szebben.

Olyan országot kell építeni, amely büszke az értékeire, a nyelvére, a népművészetére, a kultúrájára, a tudományára, a világverő sportteljesítményére. Orbán Viktor hangsúlyozta: egy ilyen Magyarországért fognak harcolni. A miniszterelnök szerint a magyarok egyszerre tudnak lenni individualisták és kollektivisták, mert tudják, hogy mindennek megvan a helye és az ideje. Ideje van a szabadságnak és ideje a hierarchikus fegyelemnek, illetve a szolgálatnak, ez teszi lehetővé, hogy ne csak múltunk és jelenünk, hanem jövőnk is legyen a Kárpát-medencében.

A miniszterelnök szerint az a dolgunk, hogy a világ legjobb helyévé változtassuk a szomszédos népekkel együtt a Kárpát-medencét. Ezért a kormány a jövőben sem ül fel a provokációknak, a megosztásnak, a magyarok barátai a szomszédos népeknek, és rendületlenül hiszünk a Kárpát-medencei népek közös jövőjében. El fogjuk érni, vagy ha mi nem is, akkor majd a mai fiatalok, akik az ország legnagyobb értékei és erőforrásai. Orbán Viktor megjegyezte: nem mindig látjuk ezt, mert talán „nem a legélesebb elmék beszélnek a nemzedék nevében”, ugyanakkor ha szétnézünk az országban, akkor mindenütt a hazájukat szerető, a világot értő, nyelveket beszélő, a legmodernebb technikákat játszi könnyedséggel használó fiatalokat lát, Magyarország előtt ezért áll fényes jövő, ők fogják ismét naggyá tenni Magyarországot.

Orbán Viktor azt is mondta: fontos, hogy egy nemzet tudja a helyét a világban, Magyarországra nem a népessége, a hadserege vagy a gazdasági ereje miatt irányul figyelem, más oka van, mégpedig az, hogy Lengyelország mellett Magyarország az utolsó keresztény-konzervatív bástya. A miniszterelnök kiemelte: mást gondolunk, mint a liberális fősodor, pedig akár meg is férhetnénk egymást mellett, de Brüsszel ma kizárólagosságra törekszik, a politikát és az országvezetést szerintük csak egy módon lehet elképzelni Európában. „Aki nem lép egyszerre, vizsgálatot kap estére” – tette hozzá Orbán Viktor.

"A miniszterelnök szerint azt is látni kell, hogy közben rengeteg barátot szereztünk, egyre többen érzik, hogy Magyarország a béke szigete, a szabadság egyik utolsó őrhelye. Reményt akarunk adni másoknak is, reményt, hogy a keresztény életfelfogás, a hazaszeretet és a nemzeti büszkeség, vagyis a nemzeti politika nem a múlt, hanem a jövő."

Orbán Viktor kijelentette: harminc éve azt gondoltuk, hogy Magyarországnak Európa a jövője, most azt gondoljuk, hogy Európa jövője Magyarország, érezzük a felelősségünk súlyát.

Isten óvja Magyarországot, a Jóisten mindnyájunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! – zárta beszédét a miniszterelnök.

(Index)