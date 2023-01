Érdemes megnézni a teljes műsort:

A lakások tulajdonosai állítólag nem tudtak arról, hogy mi történik náluk, mindenesetre a rendőrök minden érintett helyen házkutatást tartottak és volt, ahol az ott tevékenykedő prostituáltakat is megtalálták.

A nevezett, a rendőrség által csak B.B.-ként említett műsorvezető pedig Berkes Béla névre hallgat, és történetesen még cigány származású is. Büntetett előéletű, és jelenleg is folyik ellene eljárás. Mit is mondhatnánk minderre? Miután megtudtuk Orbán Viktortól, hogy "Grófo a király", Győzikét is láthatólag igazi "nagyágyúként" kezelik, továbbá aki nem lelkesedik a Fekete Vonat nevezetű kultúrszennyért, "az kommunista", nincs is mit csodálkozni, hogy a köztelevízió egy egyébként ezúttal nem fideszes cigány stricit foglalkoztat... Na, hogy erre hogyan mondhatja bárki, hogy elfogadható lenne nemzeti értékrend alapján? Ez már jóval fogósabb kérdés...