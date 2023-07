Anyaország, Extra :: 2023. július 27. 22:28 ::

Víz helyett is energiaitalt ivott egy "18 éves családapa" Borsodban, csodák csodájára kómába esett

Gyermekei szeme láttára rángógörcsöt kapott és kómába esett egy 18 éves családapa Farkaslyukon. Szabolcs életért a miskolci kórházban küzdenek az orvosok, de a családdal közölték, hogy a legrosszabbra is fel kell készülniük - írja a Bors.



A folytatásból kiderül: a 18 éves családapa vasárnap otthon volt a párjával és két gyermekével. A kedvese megkérte, hogy keljen fel a féléves kislányához. A férfi ezt örömmel megtette, de alig lépett a babakocsihoz, a fejéhez kapott, majd rángatózás közepette összeesett. Egy szót sem volt képes szólni. A fiatal férfit a családtagok igyekeztek újraéleszteni. Jelenleg kómában fekszik.

– Masszíroztuk a mellkasát, és fújtuk a szájába a levegőt. A mentőket is értesítettük, akik beszállították a kórházba – mondta Amanda, a kedvese.

A bulvárlap cikkéből az is kiderül: azt tervezték, hogy hivatalosan is összekötik az életüket, de "mindig közbejött valami".

– Szabi mondogatta, hogy elvesz feleségül, és már megkérte a kezemet. Remélem, lesz rá lehetősége, hogy ezt meg is tegye. Most ezért is imádkoznom kell. A gyerekeknek, a hároméves Dominik Tibornak, és a féléves Amira Lénának szüksége van rá. Még nem is tudta őket a nevére venni, az én vezetéknevemre anyakönyvezték mindkettőt. A fia keresi az apját, de már tudja, hogy beteg – mesélte az elkeseredett menyasszony.



A fotókat a Bors tette közzé

Amanda a Borsnak elmondta: Szabolcs rengeteg, az egészséges fogyasztási határt messze túllépő mennyiségű energiaitalt ivott. A rendkívül magas koffeintartalmú folyadékot szinte víz helyett fogyasztotta.

Volt, hogy vett egy egész kartonnal, a benne levő 24 doboz italt pedig alig egy hét alatt magába öntötte. Ettől koffeinmérgezést kapott.

A család mindenkit arra kér, gondoljon az édesapára, és mondjon el érte egy imát.