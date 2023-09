Anyaország, Videók :: 2023. szeptember 12. 21:51 ::

Botrány egy budapesti gimnáziumban: az óra közepén jelentették be, hogy elárverezték az épületet

Kedden szálltak ki rendőrök és végrehajtók az alapítványi fenntartású soroksári Qualitas Gimnáziumhoz. Azt mondták, hogy az épületet ki kell üríteni, és mindenkit hazaküldtek.

Az esetről egy videó is készült, amelyet a közösségi médiába is feltöltöttek. Ezen az látható, hogy egy bírósági végrehajtó megafonba beszélve tájékoztatta az intézkedésről a jelenlevőket az iskolában. Azt mondta:

Tájékoztatok mindenkit, hogy az iskola épületét tavaly októberben elárvereztem. Az árverés jogerőre emelkedett, és a bíróság minden jogorvoslatot jogerősen elbírált.

Hozzátette: az alapítvány vezetője és az iskola titkára erről már értesült, de nem tudja, hogy ők szóltak-e a tanulóknak és a diákoknak.

Én most értesítek róla mindenkit, hogy ezt az ingatlant a mai napon mindenkinek, a tanároknak, diákoknak el kell hagynia. Az ingóságait mindenki vigye el, nem maradhat itt semmi, és ide nem lehet többet tanulás céljából, sem oktatás céljából visszajönni.

Hozzátette: kedden még az oktatás végéig a 18 év alatti gyermekek az épületben maradhatnak, amíg a tanulási idő le nem telik. Ezután arra kérte az iskola igazgatóhelyettesét és titkárát, hogy kezdjék el értesíteni a szülőket, valamint megismételte a kérést, hogy mindenki vigyen el mindent az iskolából, mert kedd délutánt követően nem térhetnek vissza.

A diákok ezután megkérdezték, hogy hová menjenek, mire a végrehajtó azt mondta: arra, hogy hol folytatják az iskolai tanulmányokat, nem neki, hanem a fenntartónak, a Qualitas Gimnázium Alapítvány vezetőinek és az "oktatási minisztériumnak" kell választ adnia. „Én egy bírósági végrehajtó vagyok, ezt az iskolaépületet, illetve az építését nem fizették ki, azért került sor az árverésre, és új tulajdonosa van az iskola épületének” – fogalmazott. Ezután egy személy azt mondta a felvételen, hogy a tanítást online oktatásban folytatják „hivatalosan”.

A XXIII. kerület honlapján a középiskoláról azt írták: a Qualitas „Soroksár első és egyetlen középiskolája, ahol a képzés és többletképzés ingyenes, az oktatás kis létszámú osztályokban folyik, a nyelvvizsga letételéig magas szinten sajátíthatod el az angol, német vagy olasz nyelvet, piacképes informatikai ismeretekre tehetsz szert”.

Az iskola többször is segítséget kért, most közleményben reagáltak

A Qualitas Gimnázium kedden közleményt juttatott el e-mailben az Indexhez, valamint mellékeltek több korábbi levelet, amelyekben Orbán Viktortól, Pintér Sándor belügyminisztertől és Gulyás Gergely Miniszterelnökségért felelős minisztertől, valamint Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól kértek segítséget.

A közleményben azt írták, hogy Berki András bírósági végrehajtó délelőtt 10-kor érkezett az iskolába, ahol 270 gimnáziumi diák tanul, és 30 tanár tanít. „Iskolánk diákjai és tanárai megdöbbenéssel szembesültek a végrehajtó megjelenésén, különösen annak fényében, hogy rendőrségi közreműködéssel kívánják a diákokat a tanórákról utcára rakni. A végrehajtói eljárással szemben végrehajtási kifogást nyújtottunk be, valamint a Kormányzat segítségét is kértük”.

Az ingatlan jelenleg is a mi tulajdonunkat képezi. A Földhivatal elutasította az új tulajdonosi bejegyzést. Az árverés ugyanis egy kft. ingatlanáról szólt – állítják a közleményben.

Ezután azzal folytatták: „intézményünk létét egy évek óta tartó végrehajtási eljárás veszélyezteti, mely 2 gazdasági társaság közötti elszámolási vitából indult. A végrehajtó a gimnáziumunk épületét árverezte el, annak ellenére, hogy a megindult végrehajtási eljárás adósa gimnáziumunk épületének korábbi tulajdonosa volt. A végrehajtó figyelmen kívül hagyta, hogy gimnáziumunk épülete 10 éve a fenntartójának (Qualitas Gimnáziumi Alapítvány) kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan, sőt az ingatlanon a gimnáziumunk javára fennálló haszonélvezeti jogunkat is töröltetni kívánja”.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az iskolaépület felépítéséhez szükséges banki hitelt gimnáziumunk maradéktalanul megfizette, melyre tekintettel a fenntartó tulajdonában lévő épületre 150 millió Ft értékben keretjelzálogjoggal rendelkezünk, melyet a végrehajtó szintén figyelmen kívül hagyott – tették hozzá.

„A Qualitas Gimnázium azon túlmenően, hogy Budapest XXIII. kerületének egyetlen középiskolája, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Partneriskola Programjában részt vevő partneriskola is. A Belügyminisztérium és jogelődjei kiemelten támogatták és támogatják több mint 12 éve gimnáziumunkat. Meggyőződésünk és a szülői, tanulói visszajelzések is ezt tükrözik, hogy a 30 éve működő intézményünk a kerület szerves része lett, megszűnése nem csak a tanulók és kollegák családjának (300 család!) az életét, de a kerület kulturális életét is ellehetetlenítené” – írták.

Utaltak arra is, hogy valóban minden lehetséges jogorvoslatot igénybe vettek, de nem jártak sikerrel. A végrehajtási kifogásaikat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság utasította el, amely – közleményük szerint – „a közoktatási feladatunk ellátásának ellehetetlenülése kapcsán cinikusan megjegyezte, hogy a diákjainkat a Magyar Állam szervei majd más intézményekhez elhelyezhetik, ezért nincs akadálya a kilakoltatásunknak”.

A közleményt azzal folytatták: „Megjegyezni kívánjuk, hogy a Magyar Államtól 2010 óta több ezer millió forint forrást és támogatást kaptunk, melyet a közoktatási tevékenységünk ellátására és fejlesztésére fordítottunk, így a Magyar Államnak sem érdeke az, hogy az intézményünk megszünjön. Meggyőződésünk, hogy az adófizetői forintok nem tűnhetnének el azáltal, hogy az intézményünkbe beépített több száz millió forintos felszerelések is a végrehajtás martalékaivá váljanak, a Magyar Állam által vásárolt oktatástechnikai rendszerek és eszközök közvetlenül az árverést megelőzően alapított projektcég kezébe hulljanak”.

Utaltak arra is, hogy hiába kértek segítséget a miniszterelnöktől és a kormánytól. Maruzsa Zoltán államtitkár „az árverésen győztes projektcéggel egyeztetve azt találta ki, hogy a kilakoltatásunk után béreljük vissza az ingatlant, az ehhez szükséges havi több millió forint megfizetéséhez azonban az államtitkár úr tájékoztatása szerint forrást nem biztosítanak”.

Őszintén reméljük, hogy az idén 30 éves gimnáziumunk megélheti a holnapi napot. Tisztelettel kérjük az összes jóérzésű ember támogatását az Intézményünk megmentése érdekében. – zárták a közleményt.

Az igazgató titokban tartotta, derült égből villámcsapásként érte a szülőket

Az rtl.hu-nak az egyik szülő azt nyilatkozta, Ott Ferenc Dénes igazgató gyakorlatilag mindenki előtt titokban tartotta, hogy az épületet elárverezik. Állítása szerint az igazgató egyáltalán nem szólt a tanároknak, sőt még az igazgatóhelyettes sem tudott minderről.

A végrehajtó felszólalása után a diákokat elengedték, ha aláírtak egy papírt, hogy saját felelősségre hagyják el az iskolát. A tanárok maradtak, ahogy az igazgatóhelyettes is, de a titkár már délelőtt elment – mesélte el az egyik szülő az RTL-nek. Hozzátette:

Derült égből villámcsapásként ért minket. Tavaly volt olyan pletyka, lehet, hogy bezár az iskola, de ezt már sokszor mondták, senki nem vette komolyan. Az egyik osztályfőnök sírva fakadt, amikor megtudta, hogy bezárják az iskolát.

A tanárok és a szülők a gyerekekért aggódnak, és nem értik, hogyan történhetett ilyesmi tanítási idő alatt, több száz gyerekkel. Egyelőre azt sem tudni pontosan, ki lesz az épület új gazdája, mert a földhivatali papíron nem volt bejegyezve új tulajdonos – fogalmazott a csatorna forrása.