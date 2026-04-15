YouGov: az AfD lett a legerősebb párt Németországban

A radikális jobboldalinak tartott Alternatíva Németországnak (AfD) a legerősebb párt Németországban a YouGov közvélemény-kutató legfrissebb, szerdán közzétett felmérése szerint.

Az április 10. és 13. között elvégzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 27 százaléka az AfD-t támogatja, ami 1 százalékpontos emelkedést mutat az előző hónaphoz képest.

Friedrich Merz kancellár konzervatív tömbje, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) támogatottsága 3 ponttal esett, jelenleg 23 százalékon áll, ami a legalacsonyabb szint a YouGov-felmérésekben 2021 decembere óta. A koalícióban részt vevő Szociáldemokrata Párt (SPD) is gyengült, népszerűsége 13 százalékon áll.

A Zöldek támogatottsága 14 százalékra, a Baloldalé pedig 10 százalékra nőtt, ami 1-1 százalékpontos emelkedést jelent.

A Szabaddemokrata Pártot (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetséget (BSW) a parlamentbe jutási 4 százalékos küszöb alatt mérték.

A YouGov felmérésében a válaszadók 79 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen a kormány teljesítményével, miközben ez az arány tavaly júniusban még 55 százalék volt.

Más közelmúltbeli közvélemény-kutatások is az AfD erősödését jelezték. Az INSA intézet felmérése, amely a Bild című napilap vasárnapi kiadásának készült, a CDU/CSU-t 25 százalékon, az AfD-t pedig 26 százalékon mérte. Az Infratest dimap felmérése pedig 26 százalékot jelzett előre a CDU/CSU-nak és 25 százalékot az AfD-nek.

(MTI nyomán)