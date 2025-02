Anyaország :: 2025. február 21. 20:39 ::

Őrizetbe vettek egy nőt, akit közokirat-hamisítással és kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítanak

A VIII. kerületi rendőrök közokirat-hamisítás, míg a XIII. kerületi nyomozók kiskorú veszélyeztetése miatt indították eljárást egy 30 éves budapesti nő ellen, akit gyanúsítottként hallgattak ki, és őrizetbe is vettek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Police.hu oldalon pénteken.

A tájékoztatás szerint a BRFK VIII. kerületi kapitányságára 2024. december 16-án érkezett bejelentés egy józsefvárosi bankfiókból, hogy egy nő banki ügyintézést kezdeményezett, de a banki rendszer jelzett. A rendőrök a bankfiókból a 30 éves budapesti H. Anitát előállították és – mivel több eredeti, a saját fényképével ellátott, de más nevére kiállított okmány volt nála - közokirat-hamisítás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként - közölte a rendőrség.

A folyamatban lévő nyomozásban felmerült a gyanú, hogy a nő korábban több csalást is elkövethetett, így a nyomozók ezeket az ügyeket is kiemelten vizsgálják - fűzték hozzá a közleményben.

A rendőrség tudatta azt is, hogy a nő ellen a gyámhivatal feljelentése alapján a BRFK XIII. kerületi kapitánysága is büntetőeljárást indított kiskorú veszélyeztetése miatt, amelyben a nőt pénteken gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe is vették.

A kiskorú veszélyeztetése és közokirat-hamisítás miatt folyamatban lévő nyomozások feladata annak tisztázása, hogy a nő korábban milyen csalásokat és visszaéléseket követhetett el - áll a BRFK közleményében.

(MTI)