Orbán "Európa legnagyobb adócsökkentési programját" ígéri

Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a kormány - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában.

Orbán Viktor a kormány korábban már bejelentett intézkedéseit - többek között a munkáshitelt, a vidéki otthonfelújítási programot, a kollégiumépítési programot, és a kis- és közepes vállalkozások támogatására kiírt programokat - ismertette, valamint azt is megerősítette, hogy a kormány bevezeti a két- és a háromgyermekes dolgozó anyák teljes, életük végéig tartó személyijövedelemadó-mentességét.

Hozzátette: 2025 októberében minden 3 gyermekes édesanya fizetése adómentessé válik. A kétgyermekes anyák esetében az szja-mentesség bevezetését lépcsőzetesen hajtják végre: 2026. január 1-jén a 40 év alattiak lesznek adómentesek, 2027-ben a 40 és 50 év közöttiek, 2028-ban az 50 és 60 év közöttiek, 2029-ben pedig a 60 év felettiek - közölte a kormányfő.

Hangsúlyozta: ezek az intézkedések példa nélküliek Európában, "ez Európa legnagyobb adócsökkentési programja".

Jelezte: ezek az intézkedések óriási kiadást jelentenek a költségvetés számára, és a kormány megvizsgálta, hogy ilyen kiadások mellett is tudja-e csökkenteni a költségvetési hiányt és az államadósságot. A kormány arra a következtetésre jutott, hogy ez lehetséges, ezt Magyarország meg tudja csinálni - mondta Orbán Viktor.

Frissítés: vonják vissza a Magyarország ellen beadott keresetet!

A Magyarország ellen benyújtott szocialista, liberális és néppárti európai parlamenti kereset visszavonására szólított fel Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.

A kormányfő napirend előtti felszólalásában azt mondta, Brüsszelben a magyar ellenzéki pártok is perben állnak Magyarországgal, a Mi Hazánk kivételével. Az Európai Néppárt, ahol tag a Tisza Párt és az európai szocialisták, ahol tag a Demokratikus Koalíció, beperelték Magyarországot, hogy elvegyék a neki járó uniós pénzeket - közölte.

Tájékoztatása szerint az új pénzügyi ciklusban már 3200 milliárd forint uniós forrást fizettek ki. "A nekünk járó és Brüsszelben kiharcolt pénzünk folyamatosan érkezik, ezt akarják most elvenni a tiszások, az MSZP-sek, a DK-sok és a momentumosok" - mondta Orbán Viktor, aki a néppárti, szocialista és liberális európai parlamenti kereset visszavonására szólított fel.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az európaiaknak elegük van a brüsszeli bürokratákból, akik rájuk kényszerítik a bevándorlókat, és alig várják, hogy fellázadhassanak. Azt javasolta, hogy "segítsünk nekik".

A miniszterelnök azt is javasolta, hogy - Brüsszel követelésével szemben - ne vonják vissza a gyermekvédelmi törvényt, inkább tegyenek további lépéseket a gyermekvédelem területén. A gyermekek védelme mindenek felett áll, ezt az alkotmánynak és a törvényeknek is garantálniuk kell - rögzítette.

"Nem engedjük kifosztani az embereket"

Ha a kereskedelem normális rendje felborul, "akkor be fogunk avatkozni, nem engedhetjük meg, hogy kifosszák az embereket!" - hangsúlyozta Orbán. Hozzátette, utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat a kereskedelmi láncokkal, amelyek jelentősen emelték a liszt, a tej, a tojás, az étolaj árát.

Ilyen emelést nem fogadhatunk el; ha nincs az árakat csökkentő megállapodás, be fogjuk vezetni a hatósági árat, és ha kell, a kereskedelmi profitot is korlátozzuk - közölte hangsúlyozva: a kívánatos az volna, ha a kereskedelem állami beavatkozás nélkül működne.

Orbán Viktor arról is beszélt, a kormány olyan béremelésekről állapodott meg a munkaadókkal és a munkavállalókkal, amelyeket a vállalkozások teljesíteni tudnak elbocsátások nélkül.

- A megállapodás értelmében 2025-ben a minimálbért kilenc százalékkal, 290 ezer forintra emelik, a garantált bérminimumot pedig 349 ezer forintra. Arról is megállapodtunk, hogy 2026-ban a minimálbért további 13 százalékkal, 2027-ben pedig további 14 százalékkal emeljük majd - jelentette ki, megemlítve, hogy az oktatás, a tudomány, az egészségügy területén és a fegyveres testületeknél dolgozók fizetése is jelentős mértékben emelkedik.

A kormány 2025-ben nemcsak gazdasági áttörést akar, hanem politikait is

A kormány 2025-ben nemcsak gazdasági, hanem politikai áttörést is akar - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: 15 éven keresztül Magyarország és a magyar kormány kisebbségben volt a legfontosabb kérdésekben. Hozzátette azonban, 2025-ben ez megváltozik, az amerikai választások áttörést hoztak a világpolitikában, a nyugati világban többségre jutottak a migrációt ellenző, családbarát és patrióta erők.

De a többség önmagában kevés, azt érvényesíteni is kell, erőt és hatalmat is kell mögé tenni - fűzte hozzá. Kiemelte: a magyar kormány készen áll erre. Ezért, követve az Egyesült Államok kormányának példáját, nálunk is fel kell számolni azt a korrupciós hálózatot, amely az egész nyugati politikai és médiavilágot uralja - jelentette ki Orbán Viktor.

Az Egyesült Államok kormánya és annak elnöke, Donald Trump felfedte, hogy az amerikai liberális kormány dollármilliárdokkal vásárolt befolyást más országokban, így Magyarországon is migrációt, genderpolitikát, családellenes erőket és nemzeti szuverenitást támadó személyeket és szervezeteket pénzeltek sok-sok-sok millió forinttal. Ez megengedhetetlen és elfogadhatatlan, sőt gyalázatos - hangsúlyozta a kormányfő.

Hozzátette, az információk bőségesek, de még hiányosak: több szálat is találtak, ahol több százmillió forintot juttattak magyar médiának és közéleti szervezeteknek. A teljes igazságot fel kell tárni, ezért a kormány megbízottat nevez ki erre a feladatra - közölte, javasolva az Országgyűlésnek, hogy a történtek tanulságaként alkossa meg a szuverenitásunkat védő, ma még hiányzó törvényeket.

A kormány el fogja zárni a Soros-hálózat pénzcsapjait. A guruló dollárok korszakának véget fogunk vetni. A kormány készen áll, hogy elmenjen a falig, sőt azon túl is. Így lesz 2025 a gazdasági áttörés mellett a politikai áttörés éve is - mondta a miniszterelnök.

(MTI)