Hűvösebb levegő érkezik a hétvégére, lassan megszűnik a csapadék

Hűvösebb levegő érkezik a hétvégére: napközben 10 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és visszatérnek az éjszakai fagyok. A csapadék azonban lassan megszűnik, és vasárnap már napos, gomolyfelhős idő várható - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti harmadban maradhatnak tartósabban felhős vidékek. Napközben dél felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami főként a déli megyékben szűrheti is a napsütést. Az ország nagy részén már száraz időre lehet készülni, a keleti tájakat is fokozatosan - nagyjából a déli órákra - elhagyja a csapadékzóna, ezt követően azonban még egy-egy zápor nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, de a nyugati határvidéken és az északkeleti harmadban nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között várható, de a tartósabban felhős, szélvédett keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Szombaton a jellemzően erősen felhős ég mellett több-kevesebb szűrt napsütés várható, majd estétől északnyugat felől határozottan csökkenni kezd a felhőzet. Helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat, az északias szél néhol megélénkül. Hajnalban mínusz 4, plusz 3, délután 7-13 fok valószínű.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő várható, ám északkeleten időszakosan több lehet a felhő. Elvétve gyenge eső, zápor nem zárható ki. Az északias szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. A minimum mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 6 és 12 fok között változhat.