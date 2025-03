Anyaország, Háború :: 2025. március 20. 18:32 ::

Amikor nincs tétje egy szavazásnak, mert csak egy nyilatkozatról van szó, akkor mer vétózni Orbán

A magyar miniszterelnök ismét megvétózta az EU vezetőinek közös nyilatkozatát Ukrajnáról a csütörtöki EU-csúcson. Ebben nincs igazán nagy meglepetés, Bóka János miniszter előre elmondta, hogy Orbán Viktor vétózni tervez, és nem is sikerült erről lebeszélni.

De nem is nagyon igyekeztek. Az EU vezetői mostanra arra rendezkedtek be, hogy a tanácsi következtetések inkább legyenek keményebbek, amiket csak 26 tagország ír alá. Tehát mindenki, kivéve Magyarországot. Most is ez történt.

A svéd miniszterelnök előtte még kiosztotta Magyarországot a buzivonulás betiltásáért.

– Magyarország most kevés jó lépést tesz, inkább egyre messzebb sodródik a szabad Európától. De ha nem állsz ki Ukrajnáért, akkor másokért sem állsz ki – mondta Ulf Kristersson.

