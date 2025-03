Anyaország :: 2025. március 25. 12:18 ::

Anyaparlamentet hív össze Dúró Dóra az Országházba

Az Országgyűlés alelnöke, Dúró Dóra által a Felsőházba összehívott 400 fős Anyaparlament célja – a már sok éve működő Nyugdíjas Parlamenthez hasonlóan – az anyák érdekeinek fokozottabb képviselete, hathatósabb családpolitikai javaslatok megfogalmazása.

Az Anya-Ország Alapítvány és a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett Anyaparlament első plenáris ülésén, április 5-én, szombaton 10-12 óráig felszólal többek közt dr. Borvendég Zsuzsanna EP-képviselő, dr. Fiszter Zsuzsanna hitelügyi szakértő, Füssy Angéla, a Magyar Jelen újságírója és dr. Pécsi Rita neveléskutató. 12 órakor állófogadás (szendvicsebéd) várja a részvevőket, akik a világ legszebb parlamentjében az elsők közt tekinthetik meg a Szent Koronát az akkorra elkészülő, új tárolójában.

Kizárólag olyan nők jelentkezhetnek, akiknek van gyerekük (s akár már idősebbek), vagy várandósok. Kisbabák is bevihetők az Anyaparlamentbe a plenáris ülésterem „patkójába” is 3 éves korig; Dúró Dóra az országgyűlési alelnöki irodáját babaszobává alakítja erre a napra, ott pelenkázni és szoptatni is lehet. 4-13 éves korig pedig a Mi Hazánk frakciótermében gyermekmegőrzést vállalnak. A kisgyermekes apukáknak az Országház közelében lévő Olimpia parki, exkluzív játszóteret vagy a Margit-szigetet is jó szívvel ajánlják a szervezők az esemény alatt.

Jelentkezés kizárólag ezen a linken: http://mihazank.hu/anyaparlament

A babákat is kérik ugyanitt külön regisztrálni névvel és életkorral (hogy lássák, hány kisgyermekre számíthatnak).