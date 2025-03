Anyaország :: 2025. március 31. 13:24 ::

Mentővel vittek el egy gyereket az egyik gödöllői iskolából, miután rosszul lett a kábítószertől

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folytatnak eljárást a Pest vármegyei nyomozók több fiatalkorú fiú ellen. Egy gödöllői iskola diákja a gyanú szerint közel egy éve árulta az intézményben a tiltott szert.

Idén év elején a 16 éves fiú rábeszélte az iskolatársát arra, hogy a marihuána vásárlásába ő is fektessen be egy nagyobb összeget. A 15 éves tanuló nemcsak pénzt adott a biznisz felpörgetéséhez, hanem vásárlókat is segített szerezni a barátjának, így a több százezer forintos befektetés alig egy hét alatt megtérült, sőt fejenként mintegy ötvenezer forintnyi haszonra tettek szert. Ezen felbuzdulva a 15 éves fiú hetente adott pénzt a társának, és segített neki a drog folyamatos terjesztésében is, amelyet nagyrészt kiskorúaknak adtak el.

Mint kiderült, egy 16 éves zsámboki fiú is rendszeres vásárlójuk volt, aki nem csak saját fogyasztásra, hanem továbbértékesítés céljából vette a füvet. A gyanú szerint március 28-án reggel több mint harmincezer forintért vásárolt a fiatal dílerektől. Egy adagot az iskola egyik kiskorú tanulójának azonnal továbbadott, egy másik adagot pedig közösen szívtak el még a tanórák megkezdése előtt. Ettől a kiskorú fiú rosszul lett, végül mentőt hívtak hozzá.

Az adatgyűjtések során kiderült, hogy a három fiú nem csak az iskolában, hanem a kollégiumban is terítette a drogot. Ezt a mobiltelefonjaikban lévő üzenetek is alátámasztották.

A nyomozók mindhármukat elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették őket, kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság március 30-án elrendelt.

A Pest vármegyei nyomozók március 29-én – őrizetbe vétele mellett – egy negyedik, szintén 16 éves péceli fiút hallgatták ki gyanúsítottként, aki szintén kereskedett a marihuánával.

A lakcímeiken tartott kutatás során a rendőrök kábítószergyanús anyagmaradványt, mérleget, telefonokat, sodort cigarettákat, kézi őrlőt és önzáró tasakokat foglaltak le. Az eljárás további szakaszában vizsgálják a nyomozók azt is, hogy a fiúk a marihuánát kitől szerezték be, és kik voltak azok, akik vásároltak tőlük.

A marihuána fogyasztása számos káros élettani hatást gyakorol a fogyasztókra. Azonnali hatása, hogy felgyorsul a szívverés, tájékozódási zavar és a mozgáskoordináció elvesztése jelentkezhet, amit gyakran depresszió vagy álmosság követ, de egyes fogyasztók esetében pánikrohamot is kiválthat, írja honlapján a rendőrség.