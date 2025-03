Anyaország :: 2025. március 31. 13:30 ::

Matolcsy szerint megvan a pénz

Először szólalt meg Matolcsy György volt jegybankelnök, azután, hogy hűtlen kezelés miatt nyomozás indult a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványainak ügyében, illetve nyilvánosságra kerültek az Állami Számvevőszék (ÁSZ) alapítványi gazdálkodásról készült súlyos megállapításokat tartalmazó jelentései.

Az ÁSZ szerint az MNB alapítványának, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványának (PADMA) vagyonát kezelő cég kockáztatta a rábízott vagyont, amikor több százmilliárd forintot fektetett be két külföldi ingatlancégbe, amelyek sokat vesztettek az értékükből a vásárlás óta. Az ÁSZ szerint a jegybanki alapítvány vezetőinek felelőssége is felmerül, mivel a számvevők szerint néhány óra alatt, egy kirívó szakmai hiányosságokat tartalmazó előkészítő anyag alapján döntöttek. Továbbá fontos megállapítás az is, hogy az alapítványra bízott vagyonból jelentős, sok milliárd forintnyi összegre szerződtek egy olyan érdekkörrel, amely a jegybank korábbi elnökének fiához, Matolcsy Ádámhoz köthető.

A volt jegybankelnök az Indexnek adott interjút telefonon, ebben arról beszélt, az ÁSZ jelentéseiben „olyan megállapítások szerepelnek, amelyek iratellenesek, és egyáltalán nem felelnek meg a tényeknek”. A jelentésben ugyanis idéznek is a volt jegybankelnöktől, miszerint „külső segítség nélkül a PADME/Optima-csoport helyzetének megnyugtató rendezésére jelenleg nincs lehetőség”. Matolcsy erről szólva kijelentette, nem tudja, hogy az ÁSZ elnöke miért tulajdonítja neki az idézetet, mivel állítása szerint ilyet sohasem mondott, és nem is mondhatott.

Már ez az egy rész is alapvetően aláássa az ÁSZ elnökének hitelességét – jegyezte meg.

Mint mondta, szerint az Optima Befektetési Zrt. PADMA is érdemben válaszolt az ÁSZ valamennyi megállapítására, ám valami miatt mégsem vették figyelembe ezeket.

A volt jegybank elnök szerint nincs szó arról, hogy az alapítványi vagyon csökkent volna, szerinte az ÁSZ számolt rosszul. Matolcsy úgy látja, hogy „érthetetlen szakmaiatlanságra” vall, hogy a nemzetközi sztenderdek helyett az ÁSZ az értéket véleménye szerint kizárólag a tőzsdei árfolyamokkal látja igazoltnak. A volt jegybankelnök úgy véli, a számvevőszék figyelmen kívül hagyja, hogy itt óriási mértékű ingatlanvagyonról van szó.

– A portfólió tíz országban diverzifikált, irodai és kereskedelmi ingatlanokat, vendéglátóipari létesítményeket és lakóingatlan-projekteket tartalmaz. A tőzsdei árfolyamok a piaci érték valóban fontos indikátorai, de nem az egyedüliek – tette hozzá az MNB korábbi elnöke, aki szerint számos tényezőt nem kezelnek, így például a társaság valós pénztermelő képességét, a pénzügyi tartalékait, valamint az eladósodottságát sem. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot.

Matolcsy élesen bírálta az Állami Számvevőszéket.

– Elfogadhatatlannak tartom, hogy az ÁSZ csaknem kétéves vizsgálódása alatt ilyen durva szakmai hibákat kövessen el, melyek nem pusztán etikátlanok és módszertanilag megalapozatlanok, hanem súlyosan sértik a tényalapú párbeszéd alapelveit, így aláássák a jelentésben foglalt összes állítás hitelességét, valamint végső soron az Állami Számvevőszék vezetőjének alkalmasságát – mondta Matolcsy.

Az Index arról nem kérdezte a 2013 és 2025 közt a Magyar Nemzeti Bankot vezető Matolcsyt, hogy az alapítványra bízott vagyonból sok milliárd forintnyi összegre miért szerződtek egy olyan érdekkörrel, amely a fiához, Matolcsy Ádámhoz köthető, aki a Válasz Online feltárása szerint Kovács Petra álnéven irányította az ügyleteket és a pénzek kiszervezését.

