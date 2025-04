Anyaország :: 2025. április 1. 08:31 ::

Magyar Péter: tavaly márciusban Győzike még hozzánk jelentkezett, hogy feljönne velünk a színpadra

„A zebra csak egy jelkép. Csinálhat Győzike bármit, de egy kicsit furcsa, hogy most a miniszterelnökkel milyen roadshow-t nyom. Lehet, hogy ezzel titkot árulok el, és nem akarom bántani a művész urat, de tavaly márciusban még hozzánk jelentkezett, hogy feljön velünk a színpadra, csak nem éltünk ezzel a remek lehetőséggel” – mondta Magyar Péter a Gulyáságyú Média hétfő esti videójában.

Magyar arra reagált, hogy Gáspár Győző március 28-án arról írt a Facebookon, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos levélben kérte fel, hogy segítsen neki zebrát választani a Fővárosi Állat- és Növénykertből. Az Origónak azt mondta, hogy egy fiatal zebrát választott, amit Orbán már aznap örökbe fogadott.

Az ügy előzménye az, hogy Magyar Péter korábban erős állításokat tett Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokáról. Egyebek mellett arról is írt, hogy szerinte a családnak „házi szafarija” is van, ahol zebrákat tartanak. A Kormányzati Tájékoztatási Központ később reagált Magyar kijelentéseire, azt közölték, hogy az egész viccnek is rossz. Hogy Magyar Péter mire alapozza állításait, egyelőre nem tudni.

Mészáros Lőrinc egyik cégének Hatvanpusztához közeli telephelyén zebrákat is találtak 2024 őszén a Gulyáságyú Média munkatársai. A Mészáros Csoport azt írta 444-nek, hogy ők a zebrákat és más állatokat minden esetben engedéllyel, a hatályos jogszabályok betartásával tartják.

A Telex megkereste Gáspár Győzőt, hogy megtudják, mit reagál Magyar Péter állítására, de egyelőre nem szerette volna kommentálni az esetet, előbb meg szeretné nézni a videót.

