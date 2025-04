Anyaország :: 2025. április 7. 13:47 ::

Sötét folyadék jön a talajból az elföldelt marhák után, de van rá magyarázat

„Mindaz, ami Csemeztanya mellett történt, amit láttunk azokon a felvételeken, egy normális biológiai folyamat része” – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az Állategészségügyi Operatív Törzs hétfői ülése után a közösségi médiában keringő videókról. A tárcavezető beszámolt a ragadós száj- és körömfájás vírus elleni védekezés állásáról.



A rendőrség részéről Gál Kristóf szóvivő közölte a sajtótájékoztatón, hogy a közösségi médiában vasárnap megjelent videók készítésének körülményeivel kapcsolatban nyomozást indítottak.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy a hatóság által lezárt területre ne menjen be, egyrészt fokozza a fertőzésveszélyt, másrészt életveszélyes az ott tartózkodás.

Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a legtöbb embernél, a védekezésben részt vevőknél nagyfokú fegyelmezettséget és elkötelezettséget tapasztalnak. A rendőrök monitorozzák a fertőtlenítési eljárások rendjét, ellenőrzik az eljárásrend fő folyamatait, ezzel is biztonságot szolgáltatva. Amennyiben az eljárási rendek betartásában szabálytalanságot észlelnek, megteszik a szükséges intézkedéseket, de ilyenre eddig nem került sor.

Ausztria több határátkelőhely lezárása mellett döntött. Gál Kristóf ezzel kapcsolatban kifejtette, a nyitva tartó átkelőhelyeken torlódás alakult ki. Felvették a kapcsolatot az osztrák féllel a helyzet kezelése érdekében.

Nagy István azzal vette át a szót, hogy „kezdem a jó hírrel: nincs újabb kitörés. Folytatódik a védekezési munka a ragadós száj- és körömfájás vírus ellen. Az érintett négy telepből kettőben befejeződött a mentesítési munka, kettőben még folyamatban van. A mentesítési és felszámolási munkafolyamatok mellett a vírus további terjedésének megakadályozásán van a fő hangsúly”.

Az agrárminiszter több intézkedést ismertetett.

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat hoztak létre. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni, vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a szereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Döntés született arról, hogy megkezdődik az érintett térségbe beragadt sertésállomány vágóhídi feldolgozása. A feladatra a pápai húskombinátot jelölték ki. A szállítások ütemezéséről, feltételeiről az érintett gazdálkodókkal egyeztetnek.

Nagy István fegyelmezett és felelősségteljes hozzáállást kért az eredményes védekezés érdekében. Kénytelenek igénybe venni a rendőrség munkáját is. Az agrárminiszter szerint sok felelőtlenség és fegyelmezetlenség látható a lakosság részéről, ami lehet katasztrófaturizmus, szenzációhajhászás, vagy különböző érdekekből olyan felvételek készítése, amelyek súlyos károkat okoznak.

A tárcavezető hangsúlyozta, az illetéktelen behatolások a lezárt területekre súlyos járványügyi veszélyt jelentenek, ráadásul az ott készült felvételek olyan hatást gyakorolhatnak az állampolgárokra, amelyre nincsenek felkészülve, tekintettel arra, hogy ötven éve nem volt ilyen járvány Magyarországon.

– Mindaz, ami Csemeztanya mellett történt, amit láttunk azokon a felvételeken, egy normális biológiai folyamat része. Az állati tetemek elbomlása során gázok keletkeznek, a gázoknak el kell távozni. Ha egyszerre le lenne földelve, az egész felrobbanna. Ennek folyamata van – mondta Nagy István, hozzátéve: szakemberek dolgoznak a folyamaton, rétegelve kerül a területre a föld, 10-14 napnak kell eltelni a 3-3,5 méternyi réteg eléréséhez.

Nagy István arra kért mindenkit, hogy tartsa be az előírásokat, „nagyon súlyos károkat, akár traumát is tudunk okozni azzal, hogy ellenőrizetlen körülmények között készült felvételek keringenek”. Az agrárminiszter rámutatott, hogy a megfelelő ismeretek és felkészültség nélkül megalapozatlan következtetéseket vonhatnak le. Nagy István azt is leszögezte, hogy a gázkiáramlás önmagában nem hordoz veszélyeket. Csemeztanyán megerősítették a monitoringkutak létesítését, valamint kiépítik az ivóvízvezetéket.

(Index)