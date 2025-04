Anyaország :: 2025. április 8. 14:11 ::

Nagy István szerint eredményes a védekezés a ragadós száj- és körömfájás ellen

Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírust sikerült keretek között tartani - erősítette meg Nagy István agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón kedden Mosonmagyaróváron.

A tárcavezető elmondta, hogy a betegséggel érintett négy telep közül kettő mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik két telepen a kedden megkezdődnek a mentesítési, felszámolási folyamatok, amelyek reményei szerint a hétvégére befejeződnek - tette hozzá.

Nagy István a megelőzésről szólva azt mondta, hogy 749 telepen hatvanezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körömfájás betegségre.

A miniszter kiemelte, hogy komoly járványügyi nyomozás zajlik annak érdekében, hogy kiderítsék, hogyan került Magyarországra a vírus.

Beszélt arról is, hogy az operatív törzs ülésén döntés született arról, hogy meg kell kezdeni Csemeztanyán a monitoringkutak fúrását, és gyorsított eljárásban el kell kezdeni a vezetékes ivóvíz kiépítését a területen. A miniszter reményei szerint a beruházás gyorsan elkezdődhet és befejeződhet.

A monitoringkutakra azért van szükség, hogy "mindenkit meg tudjunk nyugtatni arról, hogy semmilyen környezeti kár, semmilyen környezeti károsodás nem érheti az ott élőket, illetve a természetet" - mondta.

A miniszter a sajtótájékoztatón azzal a kéréssel fordult a nyilvánossághoz, hogy a hatóság kéréseit, utasításait mindenki vegye figyelembe, mert csak így lehet eredményesen védekezni.

Óva intett attól is, hogy bárki rémhíreket terjesszen, vagy politikai ügyet csináljon a betegségből és annak kezeléséből, mert, mint fogalmazott, ez komoly szakmai feladat.

Az operatív törzs ülésén döntés született arról is, hogy elhalasztják a Gerecse túrát, mert a túra a veszélyeztetett területek szélénél halad, ami veszélyforrást jelent.

Nagy István hangsúlyozta: mindenki érdeke, hogy a fertőzött telepeken az állattenyésztés minél hamarabb újra induljon a mentesítést és az alapos fertőtlenítést követően. Ennek érdekében az állam átvállalja a telepeken dolgozók bérét, amihez a bérgarancia alapot veszik igénybe, továbbá egy évre hiteltörlesztési moratóriumot vezetnek be, ami a tőke mellett a kamatokat is érinti.

A telepek mentesítése teljes állami kártalanítás mellett zajlik azért, hogy senkinek ne legyen érdeke eltitkolni a betegséget - mondta.

Emlékeztetett, hogy a háztáji állattartók is ingyen tudnak fertőtlenítő szerekhez jutni a térségben.

Nagy István kitért arra is, hogy minden állattartónak a legfontosabb kötelessége most az, hogy megelőzzék a vírus terjedését. Ennek érdekében minimálisra kell csökkenteni a személyi mozgásokat, be kell tartani a fertőtlenítési szabályokat, és szigorúan tilos eszközöket egyik telepről a másikra vinni. Épp ezért döntött arról az operatív törzs, hogy az érintett körzetekben a telepeknek önálló állatorvosa kell legyen - sorolta. A miniszter óva intett az utazó körmöző és birkanyíró brigádok alkalmazásától a jelenlegi helyzetben, mert az is potenciális fertőzési forrás lehet.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a dunakiliti és darnózseli fertőzött telepeken lévő állatokat ahogy eddig, továbbra is Bábolnán, az ATEV telepén földelik el.

Gál Kristóf, az Országos-Rendőr-főkapitányság szóvivője arról beszélt, hogy az Ausztria által lezárt kishatárok és a nyitva lévőkön bevezetett intézkedések miatt hosszú várakozás alakult ki a forgalomban. Az osztrák féllel folyamatos a kapcsolattartás és az egyeztetés a helyzet kezelése érdekében - tette hozzá.

A szóvivő arra kéri az útnak indulókat, hogy tájékozódjanak a Police.hu oldalon az aktuálisan nyitva és zárva tartó határátkelőkről Ausztria és Szlovákia felé, az Útinformon pedig az esetleges torlódások mértékéről.

Gál Kristóf szólt arról is, hogy hétfőn a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével az állategészségügyi védekezésben részt vevő szervek vezetőinek a részvételével megalakult egy helyi operatív törzs a helyi feladatok összehangolása és koordinálása érdekében.

(MTI)