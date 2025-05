Anyaország, Videók :: 2025. május 4. 07:27 ::

Dél-alföldi aszály: évek óta annyira nincs megfelelő csapadék, hogy porba vetnek a gazdák

Már negyedik éve nincs elég talajvíz ahhoz, hogy a magok kicsírázzanak, ezt csak öntözéssel lehet elérni.

Még el sem kezdődött igazán a nyár, de már most jelentős az aszály a Dél-Alföldön, számolt be róla az RTL Híradó. A műsor riportja szerint Szentes környékén 7-8 centiméter mélységig – a mag vetési mélységében – nincs a talajban víz. Az elvetett magok így porba kerülnek, pedig a csírázáshoz víz kell – ezt most csak öntözéssel tudják megadni.

Ez már egymás után a negyedik év, hogy a gazdák aszállyal kezdik az évet. A csatornának nyilatkozó gazda szerint január elsejétől 70 milliméter csapadék hullott Dél-Alföldön, egyszerre pedig 5 milliméternél több egyszer sem. Közben az idő is szeles volt, azt a 2-3 milliméter csapadékot “elfújta a szél.” Egyes területeken az áprilisra várt 30 mm eső helyett is legfeljebb csak 5 mm hullt, Szeged térségében pedig több mint 100 mm csapadék hiányzik a földekből.

Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke szerint ha megérkezik a májusi eső, az az idei termést megmentheti, de hosszú távon változtatásra lesz szükség, olyan növények felé kell mozdulniuk a gazdáknak, melyek bírják ezt a klímát.

