Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség a 24.hu tulajdonosára

Letöltendő börtönbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség négy férfival – egy médiavállalkozó üzletemberrel és társaival – szemben, akik közel 280 millió forintos hűtlen kezelést követtek el, amikor cégértékelés nélkül, valós érték alatt adtak el egy részvénytársaságot – olvasható az ügyészség közleményében.

A vádirat szerint a vádlottak 2020-ban úgy készítették elő a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeinek értékesítését, hogy a társaság valódi értékét nem határozták meg. A médiavállalkozó vádlott (vagyis Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosa) az ügyészség szerint 2020 áprilisában úgy mutatott be egy vételi ajánlatot, hogy kiemelte: a vegyipari cég valós értéke meghaladja a vételi ajánlatban szereplő összeget.

Ennek eredményeképp – egy másik vádlott előterjesztése alapján a többi vádlott támogató szavazatával – a cég részvényeinek 99 százalékát azok valós, 737 millió forintos értéke helyett 459,3 millió forintért értékesítették, így a tőkealapnak 277,7 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.

A közlemény szerint az ügyészség a vádlottakat – hármuk esetében társtettesként, egyiküknél bűnsegédként elkövetett – különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.

A Fővárosi Főügyészség a négy férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélést, valamint cégvezetéstől eltiltást indítványoz.

Varga Zoltán ügyvédje megerősítette az értesülést, de Papp Gábor hozzátette: értelmezhetetlennek tartja a dolgot, hiszen szerinte ügyfele minden kifogásolt lépése törvényes volt.

Varga korábban többször is kritizálta az Orbán-rendszert, arról is beszélt, hogy lapjait be akarja darálni a hatalom. A kormányzati médiában évekkel ezelőtt még lejáratókampány is indult ellene, az Origóban például arról írtak, hogy Varga ragadványneve a „Trükkös Zotyó”. A vállalkozó a Tények ellen pert is nyert, és az Origónak is helyreigazítást kellett közölnie a róla írtak miatt.

A Centrál Médiacsoport Magyarország egyik legnagyobb médiavállalata, a portfóliójába tartozik például a 24.hu, a Nők Lapja, az nlc, a Nosalty, a Startlap, a Story, a Best és a National Geographic magazin is, írja a Telex.