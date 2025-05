Anyaország, Háború :: 2025. május 13. 15:16 ::

"Példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen" - Orbán összehívta a Védelmi Tanácsot

„Példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen. Összehívtam a Védelmi Tanácsot. Hamarosan jövünk a részletekkel!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden kora délután a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök ennél több részletet nem osztott meg, de a tanács összehívását indokolhatja, múlt hét pénteken az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte: leleplezett egy magyar katonai kémhálózatnak nevezett szervezetet Nyugat-Ukrajnában, és letartóztatott két állítólagos ügynököt.

A Kyiv Post ukrán lap és a svéd Svt Nyheter tévécsatorna is az SZBU-ra hivatkozva arról számolt be, hogy a letartóztatott két személyt állítólag a magyar titkosszolgálat toborozta az akciók végrehajtására. Korábban mindketten az ukrán hadsereg alkalmazásában álltak, most hazaárulással vádolják őket.

A Telex úgy tudja, péntek délelőtt az ügyben már elkezdődött egy diplomáciai egyeztetés Ukrajna és Magyarország között. Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország két ukrán diplomatát utasít ki kémkedés miatt. Az efféle válaszlépés a titkosszolgálati-diplomáciai világban nem számít rendkívülinek, mert általában így, már régóta látókörben lévő kémek kiutasításával reagál egy ország, ha hozzá kötődő kémeket fognak el külföldön.

Közben szintén pénteken a Ferenciek tere közelében rengeteg rendőr, kommandós és fekete autó szállta meg a környéket, majd egy fehér autót megállítottak, kikaptak egy embert a kocsiból és elvitték. A Telex információi szerint az autóból egy ukrán állampolgárt, a korábban diplomataként dolgozó Sz. A.-t szedték ki. A férfi felesége egy budapesti ukrán étterem társtulajdonosa. Sz. A.-t azonnal kiutasították az országból, még éjjel elhagyta Magyarország területét, már Kijevben tartózkodik.

A lap az ügyre rálátó forrásoktól megtudta: összefüggés van a pénteken, a budapesti Ferenciek tere közelében történt rendőrségi akció és az Ukrajna által bejelentett magyar kémek leleplezése között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta: „A frontvonalakon zajló összecsapások mellett zajlik egy propagandaháború is Ukrajnában. És az is világos, hogy Ukrajnában gyakran alkalmaznak magyarellenes propagandát. Olyan magyarellenes propagandát, amelyről sok esetben kiderült, hogy semmifajta alapja nincsen. Ezért arra kérek mindenkit, hogy minden ilyen, ukrán propagandában megjelenő hírrel szemben tanúsítson óvatosságot.”

Az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborúban folyamatos a kémkedés elhárításával kapcsolatos munka, de először fordul elő, hogy ebben a magyar szolgálatok lennének érintettek. Eddig ez Oroszország irányában fordult elő, márciusban az ukrán szolgálatok két orosz hírszerzésnek dolgozó ügynököt fogtak el Kijevben.

A Védelmi Tanácsot legutóbb tavaly novemberben hívták össze azután, hogy az ukrán csapatok csapást mértek egy orosz katonai bázisra a Brjanszki régióban, az ukrán határtól 130 kilométerre fekvő Karancsev városnál, a támadásban pedig az orosz védelmi minisztérium szerint bevetették az Egyesült Államok által szállított ATACMS rakétákat is.