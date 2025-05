Anyaország :: 2025. május 14. 21:12 ::

Állami lakást és kórházi ellátást kap az újdörögdi gránátbalesetben megsérült kormánytisztviselő

Vélhetően az Orbán-kormány rájött, hogy a kormányzati igazgatásban alkalmazottakra kötött általános élet- és baleset-biztosítás alig fizet, így külön, személyre szabott kormányrendelettel igyekeznek az újdörögdi gránátrobbanásban súlyosan megsérült, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő helyzetén segíteni, miután a honvédségi gyakorlóprogramban mindkét kezét elvesztette, és a HVG értesülései szerint más súlyos, például arcsérülést is szenvedett.

A kormány honlapjára felkerült rendelettervezet szövege alapján egyértelmű, hogy a 29 éves hölgyre vonatkozik – nem tudni arról, hogy más civil is megsérült volna az Adaptív Védelem elnevezésű, kormányzati tisztviselőknek szóló önkéntes harcászati felkészítő képzésen. A nő március 21-én sérült meg, amikor éles gránát robbant a kezében, emiatt elvesztette mindkét kezét. A tragikus eset ellenére sem Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, sem Vidoven Árpád illetékes államtitkár nem mondott le, a program pedig folytatódott, bár már nem éles gránáttal vagy lőszerekkel.

A rendelettervezet szerint „megkülönböztetett tisztelet illeti meg azokat a honfitársainkat, akik életük kockáztatásával vagy életük árán katonai ismereteket sajátítanak el, védik a hazát, különösen, ha azt nem a Magyar Honvédség személyi állományának tagjaként, hanem polgári közszolgálati hivatásuk mellett, önkéntesen teszik”. A szöveg kitér arra is, hogy „az állam kötelezettsége, hogy a hősök áldozatvállalását elismerje, továbbá minden szükséges segítséget megadjon abban az esetben, ha az önkéntesen vállalt szolgálat sérülést vagy egészségromlást okoz”.

A tervezet szövege külön megjegyzi, hogy „a rendelet visszamenőlegesen is érvényes, így a korábban balesetet szenvedett tisztségviselő is jogosult a támogatásokra”. Az is kiderül, hogy a Miniszterelnökségen dolgozó hölgy biztosan 50 százalékosnál nagyobb mértékű egészségkárosodást szenvedett, mert a rendelettervezet a legalább 50 százalékos mérték felett rendelkezik a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” biztosításáról.

Ez a speciális kormányzati juttatás több tételből áll össze, anyagi és természetbeni juttatásokból: