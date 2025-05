Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. május 27. 10:04 ::

"Nincs Magyarországon olyasmi, hogy Pride-betiltás" - jelentette ki Orbán minisztere

A lényeg nem változott, ez mindig is a politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás eszköze – jelentette ki a hetes cikkes uniós eljárásról Bóka János. Az EU-ügyi miniszterek kedden abban az eljárásban hallgatják meg a magyar kollégájukat, ami 2018-ban indult, de azóta képtelenek voltak vissza- vagy előrelépni. Egy figyelmeztetésnél több azonban most sem várható.



Fotó: Bóka Fb-oldala

Bóka is erre számított az ülésre érkezve: „a meghallgatáson túlmenően semmilyen eljárási cselekményre nem számítok, erre a mai napirend nem is ad lehetőséget”.

Ez egy újabb meghallgatás, volt már ilyen, és „attól tartok, lesz is” – jelezte, hogy lezárásra sem számít. Azt is hozzátette, hogy az eljárás mostani ágában nincs lehetőség büntetésre, ezért nyilván ma nem is lesz. A magyar kormány nyílt, őszinte párbeszédre törekszik, konstruktívan vesz benne részt, kedden is ez a szándéka.

Múlt héten a tagállami Tanács soros lengyel elnöksége nevében Adam Szłapka jelezte: az eljárás alkalmat ad majd az „őszinte eszmecserére”. A civil szervezetek helyzete minden bizonnyal a felvetett témák között lesz, figyelmeztetett. Michael McGrath jogállamiságért felelős biztos azt fogja javasolni a kormányoknak, hogy tartsák fenn az eljárást, amíg az okokat nem kezelték.

„Nincs Magyarországon olyasmi, hogy Pride-betiltás” – válaszolta Bóka, amikor arról a nyilatkozatról kérdezték, amit várhatóan 16 tagállam kormánya ír alá. A mai ülésen elmagyarázhatja az „alkotmányos és jogi keretet” a kollégáinak. Remélte, hogy utána egy „árnyaltabb” képet kapnak a magyar jogalkotásról.

(Telex nyomán)

