Anyaország :: 2025. június 3. 21:31 ::

Kapu Tibor várhatóan június 10-én indul a Nemzetközi Űrállomásra

Az Axiom-4 nemzetközi űrmisszió legkorábban június 10-én, helyi idő szerint 8 óra 22 perckor (közép-európai idő szerint 14 óra 22 perckor) indulhat el a floridai Kennedy Űrközpontból a Nemzetközi Űrállomásra Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóssal a fedélzetén - hangzott el a küldetésről tartott keddi online sajtótájékoztatón.

A legénység tagjainak részvételével tartott sajtóeseményen Kapu Tibor elmondta: "elképesztő megtiszteltetésnek" tartja, hogy a magyarokat képviselheti a világűrben. "Hatalmas hálával tartozom nektek azért a rengeteg támogatásért, szeretetért és büszkeségért, amit tőletek kaptam" - fogalmazott, szavait a magyarokhoz intézve.

"Az az őszinte kívánságom, hogy amikor elérkezik a felbocsátás napja, álljunk meg egy pillanatra és ünnepeljük együtt mindazt, amit közösen értünk el. Közösen, mert erre az útra a ti álmaitokkal, jókívánságaitokkal és a ti erőfeszítéseitek révén indulok el" - fogalmazott a magyar kutatóűrhajós.

Hangsúlyozta: ez a küldetés a magyarok számára nemcsak előrelépés a tudomány és a felfedezések területén, hanem ugrás a nemzeti büszkeség és inspiráció tekintetében is, valamint bizonyítja, hogy az álmok és az elhivatottság nem ismer határokat. Kiemelte, hogy a Nemzetközi Űrállomáson 25 kísérletet fog elvégezni, amelyeket Magyarország "briliáns elméi" készítettek elő.

Arról is beszélt, hogy a felkészítésükben részt vett a NASA, a SpaceX, az Axiom Space, az Európai Űrügynökség Németországban és a JAXA Japánban. Megjegyezte, sosem gondolta volna, hogy a kiképzés ekkora része fog vízben zajlani. "Kimenekültünk egy elárasztott helikopterből, a tengerben kajakoztunk Mexikónál, Floridában pedig jeges vízbe ugrottunk" - sorolta, majd hozzátette: ezáltal megtanultak nyugodtnak és összeszedettnek maradni.

A felkészülés nemcsak magabiztossá tette a csapatot, de létrehozott egyfajta köteléket, egységet és bajtársiasságot is - jelentette ki. "Látunk napfelkeltéket a Föld fölött, csodálatos pillanatoknak lehetünk majd részesei, és néhány kínosnak is, amikor azt sem tudjuk, merre van előre" - fűzte hozzá.

A keddi sajtóeseményen bemutatták a Joy (Öröm) névre keresztelt kis plüss hattyút is, amely a súlytalanság állapotának elérését jelzi majd a legénységnek. Ennek kapcsán Kapu Tibor elmondta: személyes mottója, amit a felkészülés során tanult meg, hogy "akkor egészséges egy csapat, ha örül annak, amit csinál". Fókuszáltak, elhivatottak vagyunk, de legfőképpen élvezzük - mondta, hozzátéve, hogy a boldogság a bizalom, a rugalmasság és számára a barátság jele is. "A hattyúk kecsesen repülnek otthon a Balaton fölött, ő most egy kicsit magasabbra fog szállni" - mondta a plüss állatról.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az olykor fárasztó kiképzés ellenére jól érzi magát, részben azért, mert családja is Floridában tartózkodik, és alkalmanként találkozni is tudnak a karantén szabályainak betartásával. Azt is elárulta, hogy Farkas Bertalan, akivel sokat beszélt a felkészülés ideje alatt, személyesen is ott lesz a felbocsátáson.

Kapu Tibor elárulta, hogy magával viszi a Nemzetközi Űrállomásra azt a szkafanderbe öltöztetett TV Maci figurát is, amely annak idején Farkas Bertalannal is járt az űrben. Ugyancsak elvisz magával egy Rubik-kockát is, amellyel a karanténban is szokott játszani. Mint fogalmazott, a Rubik-kocka megtestesíti a magyarok találékonyságát.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen ételkülönlegességeket visznek magukkal, a magyar űrhajós elmondta, hogy a missziót támogató Stühmer új fejlesztésű "űrcsokoládéja" mellett Erős Pistát és Piros Aranyat is visz magával az űrbe.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a négyfős csapat 14 napot tölt majd a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 31 ország körülbelül 60 kísérletét és kutatását végzi majd el.

(MTI)