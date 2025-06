Anyaország :: 2025. június 4. 17:44 ::

Hét év börtönre ítélték a Kósa Lajost is bepalizó csengeri "örökösnőt"

Hét év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Járásbíróság a csengeri örökösnőt, aki 1300 milliárdos hagyatékkal hitegette Kósa Lajost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét. A Blikk azt írta, hogy P. Mária a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat a leghamarabb feltételesen. Emellett több mint 568 millió forint vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben.



Fotók: Fuszek Gábor

A vádirat szerint a nő elhitette környezetével, hogy mesés vagyont örökölt külföldön élő édesapja után, de csak nehézségek árán fér hozzá, ezért pénzt kért kölcsön, cserébe pedig anyagi viszonzást ígért. Az asszony összesen 780 milliós kárt okozott ezzel a 20 sértettnek: az áldozatoknak okozott kár 1 millió 400 ezertől 387 millió forintig terjedt.

Az asszony akkor vált országosan ismertté, amikor kiderült, hogy többek közt Kósa Lajost, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is az állítólagos 1300 milliárd forintos mesés hagyatékkal hitegette. A csengeri asszony azt állította, hogy ő az örököse a felfoghatatlan vagyonnak, amit Kósa is elhitt. A nő befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt.

P. Mária az utolsó szó jogán azt közölte, hogy Kósa az NNI-nél tett vallomásában azt mondta, hogy az UBS Bankban úgy fogadták őket, mint a királyokat – ebből azonban ő arra a következtetésre jutott, hogy valójában nincs is hagyaték. Állítása szerint nem tűnik logikusnak ez a következtetés, de mégis elfogadták ezt a nyomozók.

– Kósa Lajos később mindenhol jelen volt, ahová minket hívtak. Számos dolgot tervezett, amennyiben az örökséghez hozzájutunk. Alapítványokba, banki papírokba és különböző befektetésekbe akart pénzt irányítani, ha megérkezik az örökség – közölte írásában a 61 éves asszony, aki továbbra is ártatlannak tartja magát.

– Soha senkit nem csaptam be, és én a mai napig hiszek az örökség létezésében. Hogy milyen mennyiségben, azt nem tudom megmondani. Az is biztos, hogy megkapjuk, ha nem én, majd a gyermekeim. Többször kértük, hogy a fővárosi konzulátusokra elmehessünk bizonyítékot szerezni, de a bíróság ezt mindig elutasította – nyilatkozta a lapnak a Nyíregyházán élő asszony, hozzátéve, hogy szerinte a férje és az egyik fia is a hosszú évek óta húzódó ügy miatt lett öngyilkos.

