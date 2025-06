Anyaország :: 2025. június 7. 11:08 ::

Egészségügyi államtitkár: sem béremelés az egészségügyben, sem Dél-Budai Centrumkórház nem lesz mostanában

A Hetek című lap legfrissebb számában jelent meg egy interjú Takács Péter egészségügyi államtitkárral, amelynek a szemelvényét elküldték a szerkesztőségünknek. Ebből kiderül, hogy 2025-ben és 2026-ban „nincs beütemezve béremelés az ágazatban” – írja a 24.

Az ott dolgozókat sajátos módon vigasztalta a politikus.

Mivel a kollégáink túlnyomó többsége hölgy az egészségügyben, – szakdolgozóknál abszolút többségben vannak, és az orvosoknál is, főleg a fiatalok körében – azt se felejtsük el, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény és a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák válnak adómentessé. Szóval lesz keresletnövekmény az egészségügyben, csak nem pántlikázottan, hanem a családpolitika keretein belül

– fogalmazott az államtitkár.

Takács azt is elismerte, hogy nem épül meg a Dél-Budai Centrumkórház, amire idén 4 milliárdot, az elmúlt években pedig további 14 milliárd forintot költöttek el. „2019-ben egy dübörgő magyar és európai gazdasággal lett volna realitása, most nincs. Kellettek volna hozzá még uniós fejlesztési források és akkor megvalósulhatott volna. Most viszont teljesen reális döntés volt a kormánytól, hogy félretette a projektet” – jelentette ki.