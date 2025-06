Anyaország :: 2025. június 7. 18:34 ::

Népszava: az AM leveleket küldözget a gazdáknak arról, hogy jelentősen csökkentett támogatást fognak kapni

Lapunk értesülései szerint az elmúlt napokban gazdák sora kapott olyan levelet az Agrárminisztériumtól, amely szerint a nekik járó, az agroökológiai programhoz (AÖP) kapcsolódó területalapú támogatásnak csak egy részét ítélték meg. A befolyó pénzek hiánya a gazdálkodóknál tetemes lyukat üt az idei költségvetésen. A Népszavához érkezett visszajelzések szerint számukra nehezen elfogadható érvekre hivatkoznak az indoklásban, amelyek, ahogy mondják, messze vannak az életszerűségtől. Több szakmai gyakorlati előírás esetén vitatható határozatok érkeztek a gazdálkodókhoz a támogatások elvonásáról. Egyikük nemes egyszerűséggel csak „szívatásnak” nevezte, hogy a támogatása felét visszatartják. Egy neve mellőzését kérő termelő lapunknak elmondta, nála arra hivatkozva felezték meg a kifizetést, hogy a képeken nem felismerhetően mutatta be azt a gépet, amivel a gyepterületét lekaszálta – írja a kormány által életben tartott szélsőbalos lap.



Kép: Getty Images

Az üggyel kapcsolatban a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségénél (MOSZ) megerősítették a lap információ­ját, hogy a közelmúltban valóban számos gazdálkodó kapott levelet és egyben értesítést, amelyben azzal szembesülhettek, hogy a szabályok szerint nekik járó AÖP-támogatásnak csak egy részét kaphatják meg. Koncz Máté elnök azt mondta a lapnak, hogy az ügy háttere a KAP (Közös Agrárpolitika) stratégiai tervében keresendő. E szerint a tagországoknak ki kellett alakítaniuk egy szakmai szempontrendszert, azt be kellett nyújtaniuk az Európai Bizottságnak jóváhagyásra, és azóta a dokumentum mentén születnek a döntések a szubvencióról. A szervezet elnöke szerint olyan szakmai kötelezettséget tartalmazó szempontrendszert fektettek le, amely nagyon komoly adminisztrációs kötelezettséget ró az igénylőre. Koncz Máté szerint már a kialakítás fázisában jelezték az agrártárcának, hogy ez életszerűtlen helyzeteket teremt.

Az említett gyep esetében például ugyanis nem az az elvárás és nem azt kell bemutatni, hogy a kaszálás megtörtént, hanem hogy az előírt géppel csinálták, s annak felismerhetőségét kell biztosítani. Ha ez nem történik meg, akkor jöhet olyan határozat, hogy az egyébként jogosult összegnek csak egy részét ítélik meg, hiába van levágva a gyep.

A MOSZ is értesült arról, hogy számos esetben az igénylő csak a remélt összeg 50 százalékát kaphatja meg.

Ezúttal nem Brüsszel akart túlzott adminisztrációs nyűgöket

A szervezet vezetője elmondta, az eljárásrendet nem az Unió kötötte, alakította ki. Ebben szabad kezet adott a tagországoknak, így tagállami hatáskör a feltételrendszer meghatározása, mint ahogy a szankciórendszer kialakítása is idehaza történt. Persze a felállított rendszert az Európai Bizottsághoz be kellett nyújtani jóváhagyásra. A MOSZ a kezdetektől küzd azért – több területen már sikerült is eredményt elérnie –, hogy termelőbarátabb vállalásokat tehessenek a gazdálkodók, mint ahogy a szankcionálás szabályainak megváltoztatását is igyekeznek folyamatosan napirenden tartani. Többször kezdeményezték a jelenlegi, a termelőkre aránytalan terhet rovó szabályok felülvizsgálatát – ebben szerintük történt is némi korrekció –, de további módosításokra van szükség. Mint a MOSZ elnöke kifejtette, nem is a modell eszmeiségével van gond, sokkal inkább azzal, hogy a gyakorlati megvalósítás során ilyen mértékű dokumentációs kötelezettség végrehajtása rengeteg időt rabol el és rengeteg hibalehetőséget rejt magában – mondja.

Már tavaly is volt gond, de az elmúlt napokban került igazán fókuszba az ügy, mert a gazdák most kapják kézhez nagy számban a 2024. évi támogatások esetében azokat a leveleket, amelyekből értesülnek, hogy csak részben kapják meg a támogatást. A levelek azért most érkeznek, mert az esedékes támogatások kifizetési határideje június 30.

Koncz Máté megítélése szerint a probléma azért is akkut, mert a termelők jelentős köre immár harmadik-negyedik éve folyamatosan veszteséget kénytelen elkönyvelni. Már 2022 sok veszteséget okozott, de több régióban 2023 és 2024 sem volt jó év. Több aszályos szezon is volt közben. A tartalékok sok helyen komolyan visszaestek vagy akár teljesen el is fogytak. Így ezekre a pénzekre nagyon számítottak már a gazdák, s a remélt tételek nélkülözhetetlenek lennének a tavaszi munkáik folytatásához. Az elnök vészforgatókönyvet nem akart vázolni, de annyit azért megjegyzett, ha ez a helyzet fennmarad, akkor ez a nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy számos gazda felhagy a termeléssel a tartalékai teljes elapadása miatt. Éppen ezért a MOSZ azonnali tárgyalásokat kért az Agrárminisztériumtól – mondta. Ennek pontos időpontjáról azonban még nem egyeztek meg, de reményeik szerint napokon belül megtörténik.