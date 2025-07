Anyaország, Publicisztika :: 2025. július 27. 19:36 ::

Orbán egysége

Nem állíthatom, hogy sosem ismertem volna meg a Kneecapet, ha nincsen a NER, hiszen már jóval azelőtt felfigyeltem a tevékenységükre, hogy egyáltalán szó lett volna arról, hogy a Szigetre jönnek. Megvallom őszintén, hogy ennek ellenére egyetlen számukat nem hallottam (legalábbis egyelőre), de amit Orbánék műveltek velük, az új fokozatra léptette a zsidók irányába való szolgalelkűséget.

Mikor szembesültem vele, hogy olyan személyek, vagy éppen szervezetek is gratuláltak a miniszterelnöknek a „megfelelő fellépésért”, akik finoman szólva sem szimpatizálnak a Fidesszel, akkor hirtelen megvilágosodtam: ez a végletekig filoszemita, magát mostanában „derék melósnak” aposztrofáló, dúsgazdag, de annál pökhendibb illető tényleg összehozta a „nemzetet”, legalábbis annak megalkuvó, gumigerincű részét.

Együtt tiltakozott a NER, a Mazsihisz, a baloldali vezetésű óbudai önkormányzat, megannyi közéleti személyiség, akik között – elviekben – „áthatolhatatlan” lövészárkok húzódnak. Vagy mégsem.

Nem hiába mondják, hogy sokszor „botrányok” kellenek ahhoz, hogy az állóvíz úgy felkavarodjon, hogy a posvány és a látszólagos nyugodtság helyett bizony belepillanthassunk a valódi, tiszta mélységbe, és ami eddig zavaros volt, az kikristályosodjon.

Persze, mi a Kneecap nélkül is tudtuk, mi az, ami összetartja ezt a bandát (nem csak itthon, Európában is, ugyanis az íreket több nyugati fesztiválról is kitiltották), mi az, ami még a bevándorlók istápolásánál is messze fontosabb ezeknek az idegenszívűeknek.



Orbán Viktor Tusnádfürdőn 2025. július 25-én (fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI)

Bizony…bármilyen zavarosan is fogalmazott Tusványoson Orbán, bármennyire is látszik rajta, hogy hosszú idő után a gyeplő kiesni látszik a Fidesz kezéből, vannak sarokpontok, melyek sziklaszilárdan állnak, s ne legyenek kétségeink, akkor is állni fognak, ha jövőre Tisza-kormánya lesz az országnak. A végtelennek tűnő „szabadságharc”, az elmaradt nemzeti-keresztény fordulat, vagy a rengeteg bábmesterkedés, szemfényvesztés árnyékában a Fidesznek sikerült megszilárdítania azt a kontrollálatlan Izrael-barátságot, amiről a 2010 előtti baloldali kurzus maximum csak álmodhatott volna.

Mert amíg Orbán és leghűségesebb alattvalói már voltak liberálisok, polgári demokraták, idézőjeles „jobboldaliak”, és még sorolhatnánk, van egyetlen dolog, amihez Orbán Viktor kétség kívül és bizonyosan őszintén ragaszkodik: a zsidóság képviselete és a filoszemita kurzus egyeduralkodóvá tétele Magyarországon.

Ezt, és a saját hatalmát leszámítva igazából zárójelbe tehetünk mindent. Azt is, amit elmondott a tusnádfürdői hétvégén, és azt is amit nem.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info