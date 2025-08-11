Anyaország :: 2025. augusztus 11. 15:48 ::

Őrjöngő drogos gyújtotta fel az ország ikonikus buszmegállóját

Vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett bejelentés arról, hogy a Tolna vármegyei Mórágyon felgyújtottak egy buszmegállót. A bonyhádi egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, ahol a tűzoltók már megkezdték a munkát. A téglából épült buszmegálló berendezése teljesen megsemmisült a tűzben, közölte a Tolna vármegyei rendőrség.

A mórágyi buszmegálló az ország ikonikus megállója, ugyanis a téglából készült várakozóhelyet az önkormányzat a település lakóinak segítségével pihenőhellyé is berendezte. A megállóban székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt.

A helyszínen összegyűjtött adatokból kiderült, hogy augusztus 10-én este egy férfi minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban, ahol előbb a könyveket és a bútorokat dobálta szét, majd egy öngyújtóval felgyújtotta azokat. A 33 éves dunaszekcsői, de Mórágyon tartózkodó férfiról kiderült, hogy részeg volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt is állt a gyújtogatás idején. A gyorsteszt ugyanis többféle kábítószerre is pozitív jelzést mutatott.

A helyszíni szemle során észlelték a rendőrök, hogy a megálló közelében parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki.

A tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is őrjöngő, öntudatán kívül levő férfit végül kórházba szállították. A gyújtogatás és a busz megrongálása miatt is büntetőeljárást indítottak a Bonyhádi Rendőrkapitányságon.

A képeken látható, hogy milyen volt, és a gyújtogatás után milyen lett a település lakói által annyira óvott buszmegálló.

(24)