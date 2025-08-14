Anyaország :: 2025. augusztus 14. 11:32 ::

Lefoglalták a zsírpusztító szérumokat és az éhségűző elixíreket - aki fogyni akar, kénytelen lesz kevesebbet enni és többet mozogni

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb határozott lépést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében – tájékoztattak közleményükben.

Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálatkor élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.

A közlemény szerint a két hatóság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a „Kalóriakirály” termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban. Az akció eredményeként az NKFH ellenőrei több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci értéke közel 5,5 millió forintra tehető.

„A hatóságok szorosan együttműködve dolgoztak annak érdekében, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során” – összegezték.

A zárolt három termék az alábbi:

Kalóriakirály zsírpusztító szérum étrend-kiegészítő kapszula l-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g),

Kalóriakirály éhségűző elixír étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db),

Kalóriakirály zsírpusztító extra 37,67 százalékkal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db).

Ezek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.

Az NKFH korábban elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, kötelezte a domainszolgáltatót a termékeket kínáló weboldal felfüggesztésére. Ennek ellenére az influenszer – aki a forgalmazásért is felelős – egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket, tudatosan kijátszva a hatósági döntést.

Ezt követően – a hazai lakcím ismeretében – megtörtént a termék forgalomból való kivonására kötelező végzés és az eljárás megindításáról szóló tájékoztató levél kiküldése az influenszer részére is.

Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét: „ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak. A félrevezető állításokkal hirdetett termékek veszélyt jelenthetnek például a gyógyszert szedőkre.”

Végezetül a közleményükben kiemelték, hogy a hatóság minden rendelkezésére álló eszközzel fellép annak érdekében, hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek forgalomba. Az NKFH és a NAV közös együttműködése jelentősen növeli az ellenőrzések hatékonyságát, és gyors, eredményes beavatkozást tesz lehetővé a fogyasztókat és a jogkövető vállalkozásokat egyaránt súlyosan sértő, tudatosan jogellenes gyakorlatot folytatókkal szemben.

(Index)

Korábban írtuk: