Anyaország, Gazdaság :: 2025. augusztus 15. 18:54 ::

Erősödött a forint

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót délután hat órakor 394,64 forinton jegyezték a reggel hét órai 395,40 forint után. A dollár jegyzése 337,05 forintra csökkent 339,03 forintról, a svájci franké pedig 418,20 forintra 420,37 forintról.

A forint a hetet is erősebben fejezte be, az euróval szemben 0,2 százalékkal, a dollár ellenében 0,8 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,5 százalékkal áll erősebben délutáni jegyzésén a hétfői kezdésnél.

Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral és 4,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

(MTI)