Kétszáz méteren múlt, hogy nem ütközött össze két vonat Szolnok és Szajol között

Akár tragédiával is végződhetett volna a vasárnap délután Szajol és Szolnok között Millérnél történt eset, amikor két mozdony szinte szemben találta magát egymással a pályán. A MÁV közleménye szerint egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, és közben egy váltót is megrongált. A szerelvény így arra a vágányra hajtott ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt.

Végül mindössze 200 méterre, de szerencsére megállt egymástól a két mozdony, így személyi sérülés nem történt. A vasúti biztosítóberendezés azonnal reagált a szabálytalan közlekedésre: a jelzőt még a másik vonat érkezése előtt továbbhaladást megtiltó állásba kapcsolták, ezzel biztosítva a baleset megelőzését.

Az eset folytán vasárnap délután Szolnok és Szajol között a vonatok hatósági intézkedés miatt nem közlekedhettek, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon pedig jelentősen megnövekedett az utazási idő.

A MÁV hangsúlyozta, hogy az eset a vasúti biztosítóberendezés gyors reagálásának köszönhetően végződött baleset nélkül.

(Index nyomán)