Ritka égi jelenség lesz megfigyelhető szerda hajnalban

Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.

A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz - írták.

A közlemény szerint hajnali négy óra után több bolygó, csillag és csillaghalmaz egymást követve emelkedik a horizont fölé. Az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, a két ragyogó bolygó, a Jupiter és a Vénusz, valamint a Hold négyszöget formálnak, amelyet halványabb csillagok, köztük a Wasat, a Mekbuda és a Kappa Geminorum egészítenek ki.

Már 2 óra 45 perctől a horizont fölé emelkedik a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényes Jupiter. A Hold bal oldalán kicsit magasabban látható a Castor, jobbra pedig a Jupiter ragyog. Röviddel később csatlakozik a Pollux és a vakítóan fényes Vénusz, így kialakul a négyszöget formáló látványos csoportosulás - részletezték a jelenséget.

A közleményben azt írták, hogy az együttállásokat négy óra után 20 perccel lehet a legjobban megfigyelni, amikor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az ég még kellően sötét. Aki kézi látcsővel is kísérletezne, az 4 óra 10 perc körül észlelheti a Vénusz közelében az NGC 2420 csillaghalmazt - tették hozzá.

A hajnal másik látványos párosát a Merkúr és a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz adja a Rák csillagképben, amit 4 óra 30 perc körül lehet majd megfigyelni. A Merkúr szabad szemmel is jól látható lesz, a csillaghalmaz azonban csak binokulárral vagy kisebb távcsővel lesz észlelhető.