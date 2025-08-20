A lengyel miniszterelnök szerdán bírálta az ötletet, hogy Budapesten legyen az orosz-ukrán csúcstalálkozó.
– Budapest? Nem mindenki emlékszik, de 1994-ben Ukrajna már kapott nemzetközi garanciákat a területi integritására az amerikaiaktól, Oroszországtól és a britektől. Budapesten – közölte Donald Tusk.
– Lehet, hogy babonás vagyok, de ezúttal inkább más helyet próbálnék találni – tette hozzá.
(24 nyomán)