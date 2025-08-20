Anyaország :: 2025. augusztus 20. 15:01 ::

Tusk nem tartaná szerencsésnek, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij csúcs

A lengyel miniszterelnök szerdán bírálta az ötletet, hogy Budapesten legyen az orosz-ukrán csúcstalálkozó.

– Budapest? Nem mindenki emlékszik, de 1994-ben Ukrajna már kapott nemzetközi garanciákat a területi integritására az amerikaiaktól, Oroszországtól és a britektől. Budapesten – közölte Donald Tusk.

– Lehet, hogy babonás vagyok, de ezúttal inkább más helyet próbálnék találni – tette hozzá.

Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025

(24 nyomán)