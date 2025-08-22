Anyaország, Politikusbűnözés :: 2025. augusztus 22. 13:57 ::

Toroczkai: fideszes képviselők álltak Schadl felett a végrehajtómaffia hálózatában

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök írja X-oldalán:

Megtettük az első feljelentésünket abban az ügyben, amiből ki fog derülni, hogy nem Schadl György állt a végrehajtó maffia csúcsán, hanem legalább egy miniszter, de tulajdonképpen maga a Fidesz.

Az is kiderül ugyanis, hogy még fideszes országgyűlési képviselők is Schadl felett álltak a hálózatban. Ez lehet az oka annak, hogy Orbán Viktor minden parlamenti vitánk során visszautasítja a Mi Hazánk követelését, a nonprofit végrehajtói rendszer kialakítását. Az elmúlt 15 évben, és jelenleg is a Fidesz irányítja a magyarok százezreit kifosztó végrehajtó maffiát. Érdekeltek benne, ezért hagytak és hagynak jelenleg is végrehajtókat, bankárokat, hitelezőket, követeléskezelőket, a parkolási maffiát, és másokat szabadon garázdálkodni.

Ezért lehet szabadlábon Völner Pál államtitkár, ezért nyaralhat börtön helyett a rablott pénzből szabálytalanul épített siófoki luxusnyaralójában Schadl György.

Több órányi, titokban rögzített hanganyag került a birtokunkba, és végrehajtók is hajlandóak tanúvallomásokat tenni. Évekkel ezelőtt kezdtük feltárni a végrehajtó maffia ügyeit, és a következő időszakban eljutunk a jéghegy csúcsáig.

Számos feljelentést fogunk tenni a következő hetek, hónapok során. Az első feljelentést most megtettük a Legfőbb Ügyészségen, a Kiemelt és Korrupciós Ügyek Főosztályán. A feljelentők dr. Fiszter Zsuzsanna és Toroczkai László. A mostani feljelentés lényege, hogy a birtokunkba került bizonyítékokból kiderül, hogy dr. Bohács Zsolt, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője is üzérkedhetett darabonként több tízmilliós kenőpénzekért a végrehajtói helyekkel. A hangfelvételeken elhangzik, hogy legalább 6 helyet intézhetett ilyen módszerrel, és a kenőpénzekből Völner Pálnak is le kellett adni, esetenként néhány millió forintot. Schadl Györgyöt simán átlépték, nem ő állt tehát a piramis csúcsán. Az is elhangzik az egyik felvételen, hogy Schadl elfogásakor Bohács Zsolt annyira megijedt, hogy rövid időre külföldre menekült.

A több órányi hangfelvételeken többnyire olyan végrehajtók titokban rögzített beszélgetései hallhatók, akiknek fizetniük kellett, de a végrehajtó maffia csúcsán álló személyek saját hangjával is vannak felvételeink, konkrét bűncselekmények említésével.

Az első feljelentést tehát megtettük, és végig is fogjuk követni az ügyészségi eljárást, és ha megpróbálnák eltussolni, akkor készen állunk nemzetközi jogi fórumokon is folytatni a küzdelmet.

Most csatolva egy rövid részletet hozunk nyilvánosságra a hangfelvételekből, amelyek a fenti állításainkat támasztják alá. Jövő héten csütörtökön, a YouTube-csatornámon sokkal több, részletesebb hanganyagot teszünk közzé, és ez várható a következő hetek, hónapok során, egészen addig, ameddig eljutunk a kormányig. A forrásaink neveit, saját védelmük érdekében, egyelőre nem hozzuk nyilvánosságra, a hangfelvétel rögzítéséről mit sem sejtő végrehajtók hangját pedig eltorzítottuk, de az érintett végrehajtók neveit természetesen a hatóságokkal megosztjuk, a számukra átadandó hangfelvételeken nem torzítjuk el a hangokat. Íme az első részlet ⤵️