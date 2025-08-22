2025. augusztus 22., péntek, Menyhért, Zombor napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
13:10
Több mint 12 tonna hulladékot szedtek össze a tűzijáték után, negyedmillió liter vizet használtak a takarításhoz
12:51
Kim Dzsongün Kurszkban bevetett katonákat tüntetett
ki
12:22
Izrael az olaszok elleni vb-selejtezőjét is a gyarmaton játssza
11:59
Gázolt a vonat Cegléden
11:44
Szijjártó és tót kollégája Brüsszelt kérik a Barátság vezeték elleni további támadások megakadályozására
11:25
Kábelszakadás okozta munkások halálát egy kínai hídépítésen
11:06
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is felelősebb "posztolást" javasol Sulyoknak
10:48
Toroczkai az ATV-ben is beszélt Magyar Péter rágalomhadjáratáról - a végrehajtómaffiában érintett miniszter leleplezését is
ígéri
10:30
Tovább drágultak az ingatlanok a budapesti agglomerációban
10:13
Tizenéves cigányok lopott autóval gázoltak halálra egy nőt Milánóban - az életkoruk miatt nem
büntethetők
09:57
KSH: 8 százalékot zuhant a beruházások volumene
09:42
Hat latino halt meg gázmérgezésben egy coloradói tejgazdaságban
09:18
Csökkent a német GDP
08:55
Novák arról kérdezte Orbánt, miért kapott szót egy rabbi az augusztus 20-i
tisztavatáson
08:39
Elfogták az idős férfit félholtra verő "K." Richárdot
08:24
New York fellebbezési bírósága törölte a Trumpra kiszabott félmilliárdos bírságot
08:06
Nem változott érdemben a forintárfolyam péntek reggelre
07:48
Szijjártó: újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket
07:31
Újraindul a vasúti személyszállítás Bukarest és Kijev között
06:49
A vámháború negatívan hatott a német gépipari exportra az első fél évben
23:06
Libanonban megkezdődött az első palesztin menekülttábor fegyvereinek beszolgáltatása
22:46
Hszi Csin-ping is részt vett a Tibeti "Autonóm" Terület létrehozásának 60. évfordulóján tartott "ünnepségen"
22:32
Több mint ötezer ukrán állampolgár menekült idén Romániába, illegálisan lépve át a határt
21:54
Ön mit utál a legjobban a
fideszesekben/tiszásokban?
21:33
Donyecki orosz vezető: civileket ölt meg egy ukrán dróncsapás Jenakijevében
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Megöltek
egy kéthetes csecsemőt
Nagydorogon
Donyecki
tisztségviselő: az orosz hadsereg áttörte Pokrovszk védelmét
Ön
mit utál a legjobban a
fideszesekben/tiszásokban?
Elfogták
az idős férfit félholtra verő "K." Richárdot
Hamis
adatok alapján fenyeget végrehajtóval egy magyar családapát a német adóhatóság megbízásából a
NAV
Szijjártó:
újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket
Lavrov:
Zelenszkij showműsorral akarja helyettesíteni a válság megoldásához szükséges munkát
Anyaország
,
Videók
::
2025. augusztus 22. 10:48
::
Hozzászólások
Toroczkai az ATV-ben is beszélt Magyar Péter rágalomhadjáratáról - a végrehajtómaffiában érintett miniszter leleplezését is ígéri
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
13:10
Több mint 12 tonna hulladékot szedtek össze a tűzijáték után, negyedmillió liter vizet használtak a takarításhoz
12:51
Kim Dzsongün Kurszkban bevetett katonákat tüntetett
ki
12:22
Izrael az olaszok elleni vb-selejtezőjét is a gyarmaton játssza
11:59
Gázolt a vonat Cegléden
11:44
Szijjártó és tót kollégája Brüsszelt kérik a Barátság vezeték elleni további támadások megakadályozására
11:25
Kábelszakadás okozta munkások halálát egy kínai hídépítésen
11:06
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is felelősebb "posztolást" javasol Sulyoknak
10:48
Toroczkai az ATV-ben is beszélt Magyar Péter rágalomhadjáratáról - a végrehajtómaffiában érintett miniszter leleplezését is
ígéri
10:30
Tovább drágultak az ingatlanok a budapesti agglomerációban
10:13
Tizenéves cigányok lopott autóval gázoltak halálra egy nőt Milánóban - az életkoruk miatt nem
büntethetők
09:57
KSH: 8 százalékot zuhant a beruházások volumene
09:42
Hat latino halt meg gázmérgezésben egy coloradói tejgazdaságban
09:18
Csökkent a német GDP
08:55
Novák arról kérdezte Orbánt, miért kapott szót egy rabbi az augusztus 20-i
tisztavatáson
08:39
Elfogták az idős férfit félholtra verő "K." Richárdot
08:24
New York fellebbezési bírósága törölte a Trumpra kiszabott félmilliárdos bírságot
08:06
Nem változott érdemben a forintárfolyam péntek reggelre
07:48
Szijjártó: újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket
07:31
Újraindul a vasúti személyszállítás Bukarest és Kijev között
06:49
A vámháború negatívan hatott a német gépipari exportra az első fél évben
23:06
Libanonban megkezdődött az első palesztin menekülttábor fegyvereinek beszolgáltatása
22:46
Hszi Csin-ping is részt vett a Tibeti "Autonóm" Terület létrehozásának 60. évfordulóján tartott "ünnepségen"
22:32
Több mint ötezer ukrán állampolgár menekült idén Romániába, illegálisan lépve át a határt
21:54
Ön mit utál a legjobban a
fideszesekben/tiszásokban?
21:33
Donyecki orosz vezető: civileket ölt meg egy ukrán dróncsapás Jenakijevében
21:30
Fején találni a szöget - így imádják a zsidóságot Magyarország "ájrópér"
szalonpártjai
21:18
Netanjahu azonnali tárgyalásokat kezd a háború befejezéséről
21:02
Uganda kitoloncoltak befogadásáról állapodott meg Washingtonnal
20:49
"Marketinges vagy, Gábor?" - Heti progresszió (CCXCVI.
rész)
20:22
Zelenszkij nem akar Budapesten tárgyalni - azt viszont szeretné, hogy Trump megfelelő jelzéseket küldjön
Orbánnak
20:13
Megöltek egy kéthetes csecsemőt
Nagydorogon
19:52
Guardian: az izraeli hírszerzési adatbázis alapján a megölt gázaiak 83 százaléka civil lehet
19:39
Lavrov: Zelenszkij showműsorral akarja helyettesíteni a válság megoldásához szükséges munkát
19:06
"Magyarországot újra naggyá fogjuk tenni!" - Videón Toroczkai augusztus 20-i
beszéde
18:48
A hamisíthatatlan pintéri rend: súlyosabb büntetést kaphat a cigányt leütő férfi, mint a közveszélyes őrjöngő
18:25
Sulyok Tamásék nem akarták megbántani az oroszokat - elvégre még az is lehet, hogy az aztékok lőtték
Munkácsot
18:24
XIII. alkalommal az Attila Védvonal hőseinek
nyomában
18:15
Hamis adatok alapján fenyeget végrehajtóval egy magyar családapát a német adóhatóság megbízásából a
NAV
17:31
Új Király Linda született a nemzeti ünnepen - ezúttal nem (vagy nem csak?) a zsidó, hanem a karibi vér kavart
be
17:10
Donyecki tisztségviselő: az orosz hadsereg áttörte Pokrovszk védelmét
16:58
Fehéroroszország atomtöltet indítására képes rakétavetőt fejlesztene
16:33
Harmadával nőtt a Baidu kínai internetes cég negyedéves profitja
16:04
Litvánia repüléstilalmi zónát hoz létre a fehérorosz határnál
15:41
Pénteken még többfelé lehet eső, majd visszatér a napos-gomolyfelhős idő
14:58
Most nem követendő példa Amerika? Fizikailag és kémiailag is kasztrálnak egy mocskos
pedofilt
13:59
Őrizetbe vettek egy Szerhijt Olaszországban - azt kellene majd elhinnünk, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatokat egy jachtról
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
395,77 Ft
USD
340,69 Ft
GBP
457,13 Ft
CHF
421,32 Ft
CAD
245,11 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 08. 22. 13:03:45
Szavazás
Ön mit utál a legjobban a fideszesekben/tiszásokban?
»
A szektás imádatot
»
Azt, hogy kérdés nélkül bármit elhisznek a félistenüknek, bármekkora hazugság is legyen
»
Az egyikről azt gondolták, elszámoltatja Gyurcsányt, a másikról azt gondolják, elszámoltatja Orbánt
»
Nem veszik észre, hogy vezéreik szinte kizárólag a vélt vagy valós ellenfeleikkel való riogatásból próbálják származtatni a legitimációjukat
»
Akár Brüsszelnek, akár Tel-Avivnak nyal a hősük, simán megmagyarázzák, de ha másnapra cserélnének, azt is azonnal meg tudnák indokolni
»
Bármit elnéznek imádottjuknak, csak mentse meg őket a másiktól
»
Egy idő után ők is hinni kezdenek abban, amit Viktoruk/Péterük ismételget, bármennyire nem így gondolták korábban
»
Egyesíti őket az "isteni ajándékok" szolgálata és a "rejtett erőforrások" sérthetetlensége
»
Csillog a szemük, amikor vezetőik fürödnek a nemzeti színekben, de meg se rebben, amikor átállnak, mint a románok, ha úgy kívánja a személyes érdekük
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(179256)
Tévedés
történt: nem a vandálokéba, hanem egy egészen más törzsbe tartozó hulladék verte szét a MÁV
motorvonatát
(47787)
Toroczkai
elment Magyar Péter utcafórumára, de ő vita helyett rendőrökkel akarta
elvitetni
(41356)
A
letiltott videó folytatása: Pitiáner palota
2.
(33223)
Új
Király Linda született a nemzeti ünnepen - ezúttal nem (vagy nem csak?) a zsidó, hanem a karibi vér kavart
be
(21615)
Azt
kérdezték Zelenszkijtől az Ovális Irodában, hajlandó-e még több éven keresztül halálba küldeni az
ukránokat
(21189)
Sulyok
Tamásék nem akarták megbántani az oroszokat - elvégre még az is lehet, hogy az aztékok lőtték
Munkácsot
(21088)
New
York Times: Putyin a Donbaszt kéri a békéért, cserébe ígéretet adna, hogy többé nem fogja támadni sem Ukrajnát, sem
Európát
(18555)
"Rasszista
incidens" miatt állt meg néhány percre a világ és a játék a Premier League
nyitányán
(17932)
Trump:
mostantól Zelenszkijen múlik a béke, meg egy kicsit Európán; elégedettek a "10-ből 10-es" találkozóval az oroszok
is
(17922)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(330994)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(178693)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(172376)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(157024)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(156409)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(133444)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(129466)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(99345)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(91051)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(80629)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us