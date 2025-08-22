Anyaország :: 2025. augusztus 22. 16:22 ::

Ősztől új vasúti csatlakozásokkal fejleszt a MÁV-csoport a főváros északnyugati agglomerációjában

Ősszel új vasúti csatlakozásokkal egészülnek ki a Volán-járatok Pilisborosjenő, Solymár és Üröm térségében – olvasható a MÁV honlapján pénteken közzétett tájékoztatásban.

Szeptembertől a 218-as buszok Solymár helyett Ürömön át Pilisborosjenőig közlekednek, a két településről könnyebb lesz az átszállás a vonatokra, a szentendrei HÉV-hez pedig közvetlen átszállópont létesül a Szentlélek téren. Solymár közlekedését is fejlesztik, bővülnek többek között a vasúti átszállási kapcsolatok – írták.

A közlemény szerint a fejlesztésekről a MÁV-csoport a Budapesti Közlekedési Központtal és az érintett településekkel együttműködve döntött. A változás kedvezőbb, gyorsabb és közvetlenebb közlekedési kapcsolatokat biztosít a térségben utazók számára – tették hozzá.

Az új menetrendekről a www.mavcsoport.hu oldalon olvasható közlemény.

(MTI)