Letartóztatták a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nagydorogi Minecraft-nőt

A bíróság letartóztatta azt a 25 éves nagydorogi nőt, akit gyermeke megölésével gyanúsítanak.

Mint arról korábban beszámoltunk , eltűnés miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

A bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves édesanyját gyanúsították meg a nyomozók. A rendőrök őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték. Ott várja a folytatást - írja honlapján a rendőrség.

