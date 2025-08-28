Anyaország, Külföld :: 2025. augusztus 28. 17:35 ::

Privát angol elitklubba mászkál a NER-milliárdos Rákay Philip

A jelenleg működő, nagyjából hetven londoni privát elitklub egyikének, a Royal Automobile Club (RAC) vidéki kastélyánál bukkant fel a nyáron a családjával együtt az ismert producer, Rákay Philip – számol be a Telex. A lap cikke szerint a birtokon és a kastélyban a feleségével és a gyerekével együtt tartózkodó Rákayt a concierge és a főpincér is a nevén szólította.

A Telex egyik olvasója szintén ott volt. Ő azt írta, hogy a birtokon és a kastélyban a feleségével és a gyerekével együtt tartózkodó Rákayt a concierge és a főpincér is a nevén szólította. „Elegánsan voltak felöltözve, és nagyon visszafogottan, komfortosan viselkedtek” – mesélte forrásunk. Szemtanúja volt annak is, amikor egy külső programra, valószínűleg operába készülve a család talpig szmokingban és estélyiben egy sofőr által vezetett, fekete Mercedes kisbuszba szállt be, a concierge pedig jó szórakozást kívánt nekik.



Luxusban "tengődik" a NER-kegyenc (fotó: Talán Csaba/Origo)

A Telex megkereste Rákay Philipet, hogy megtudja, valóban tagja-e a privát klubnak.

A producer a megküldött válaszában azt írta: soha nem oszt meg információkat, fotókat arról, hogy hol lakik, hol nyaral, milyen hotelekben száll meg, milyen autóval jár. A családom életvitele ugyanis a privát szféránk része, az – meglátásom szerint – senkire nem tartozik. Felvetésére válaszolva: igen, valóban tagja vagyok a Royal Automobile Clubnak – írta, de jelezte, hogy további kérdésekre nem szeretne válaszolni.

Ahogy a londoni privátklubok mindegyikére, úgy a RAC-ra is igaz, hogy a felvétel rendkívül szigorú. A klub létszámának felső határa évek óta 17 ezer fő, hogy ezzel a limittel biztosítsák a közösség exkluzivitását. A Telex úgy tudja, hogy a belépési díj 5500 font (2,5 millió forint), de fizetni kell a házastárs/élettárs után is. Erre jönnek rá az éves díjak, amelyek szintén több ezer fontra rúgnak.

A RAC elnöki tisztségét hagyományosan a brit arisztokrácia és a királyi család tagjai töltik be. A szigorú beléptetési rendszer garantálja, hogy az új tagok a meglévő, alaposan ellenőrzött társadalmi hálózaton belülről kerüljenek ki.



Fotó: Rákay Philip/Facebook

A RAC-ra az is jellemző, hogy tagjai között az angol arisztokrácia és az „old money” képviselői szép számmal vannak jelen. Az „old money” (régi pénz) kifejezés olyan emberekre és stílusra utal, akik generációkon át örökölt vagyonnal rendelkeznek, nem újgazdagok.

Rákay azonban nem született milliárdos családba. Médiakarrierjét a kilencvenes évek legelején a köztévében kezdte, de a Viva nevű zenecsatornán lett országosan ismert. Fideszes elkötelezettségéből sosem csinált titkot, több alkalommal fideszes politikai nagygyűlések műsorvezetőjeként lépett fel. 2002-től a Hír Tv munkatársaként dolgozott, 2011-ben lett az MTV M1 csatornájának intendánsa, később az MTV Zrt. vezérigazgató-helyettese. Feleségéről 2013-ban derült ki, hogy a Fidesz tanácsadója.

A korábban a Megafon propagandaközpont legismertebb arcának számító Rákay magára sikeres üzletemberként tekint, és kétségtelen, hogy azon kevesek táborát erősíti, akik 2010 után váltak milliárdossá. Vagyonát főként Balaton-felvidéki ingatlanbefektetésekből és az egy ideig jól jövedelmező tanácsadásból szerezte. Cége, a Norton Consulting Zrt. tavaly csaknem 1,3 milliárd forint profitot termelt. Ennek meg is lett az eredménye. Rákay az Átlátszón tavaly megjelent képen egy Maybach S680-as luxuslimuzint tisztogatott egy autómosóban, a 24.hu pedig arról számolt be, hogy cége emellett egy Range Rover terepjárót és egy Mercedes-Benz V-osztályos kisbuszt is elkezdett lízingelni.

(Telex nyomán)