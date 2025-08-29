Anyaország :: 2025. augusztus 29. 08:23 ::

Ráhel Amerikában

„Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt” – válaszolta a Telex kérdéseire a BDPST Group, miután arról érdeklődtünk, igaz-e Tisza Párt állítása, amely szerint a miniszterelnök lánya, veje és unokái csütörtök délután Milánóból az Egyesült Államokba utazott repülővel. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön posztolt arról a Facebookon, hogy a miniszterelnök lánya és veje elutazott, kérdéseinkre ezt a BDPST Group nem erősítette meg, de figyelmünkbe ajánlották Orbán Ráhel korábbi Instagram-posztját.

Orbán Ráhel július elején „posztolt” arról az Instagramon, hogy felvették egy amerikai egyetemre és milliárdos vállalkozó férjével, Tiborcz Istvánnal, a BDPST Group elnökével fontolgatják a döntést. A BDPST Group válasza alapján tehát eldőlt a kérdés. A miniszterelnök lánya a nyár közepén megjelent bejegyzésbenn egyébként arról is írt, hogy már már tizenöt éve tervezi, hogy visszatér Amerikába, miután korábban már egy szemesztert tanult a bostoni egyetemen.

„Berci szeptemberben kezdi az iskolát, én pedig felvételt nyertem egy amerikai egyetemre. Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni” – írta a júliusi bejegyzésben.

