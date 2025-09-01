Anyaország :: 2025. szeptember 1. 18:42 ::

Újabb megfigyelési botrány: rejtett kamerákat és mikrofonokat helyeztek el a Légió Hungária táborában

A mozgalom közleményben számolt be az újabb magyarországi megfigyelési botrányról, ebben az esetben azonban nem az utóbbi években megszokott kémprogramok játszották a főszerepet, hanem „konzervatív” eszközök. Ezúttal ugyanis a Légió Hungária belső táborának helyszínén kötődobozokba rejtett mikrofonok és kamerák kerültek elő – írja a Magyar Jelen.

Az elmúlt években több megfigyelési botrány is kirobbant idehaza, a legismertebb talán az volt, amikor kiderült, hogy a Pegasus nevű izraeli kémszoftvert telepíthették ellenzéki politikusok és újságírók elektronikus eszközeire. Legutóbb augusztus elején érkeztek hírek hasonlóról, amikor a Devil's Tongue, vagyis Ördög Nyelve nevű, szintén Izraelből származó kémszoftver használatának nyomaira bukkantak idehaza. Mint a Légió Hungária közleményében emlékeztet, a nyári táborukról szóló beszámolóikban többször is említették, egyértelmű jelei vannak annak, hogy közösségük léte sokak szemét szúrja, és feltehetően az sem lepte meg a mozgalom tagjait, hogy megfigyelés alatt állhatnak. „Most jöjjenek a konkrétumok” – írták a bejegyzésben.

A Légió Hungária központi, nyári táborának egy fejér vármegyei szálláshely adott otthont minden évben, ahol az eddigiekben problémáktól mentesen tudta a mozgalom lebonyolítani a zártkörű eseményt. Mint közölték, idén ez másképp alakult:„Idén sajnos ez a folyamat megszakadt, amikor elektromos kötődobozokba, gégecsövekbe elhelyezett rejtett kamerákat és mikrofonokat találtunk a tábor közösségi terében elhelyezve.”

A mozgalom mindezt jelezte a tulajdonosnak, akivel egyetértésben értesítették a hatóságokat. A rendőrség minden bűnjelet lefoglalt, jelen pillanatban ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás. Szerintük azt, hogy pontosan ki és mikor helyezte el a felszerelést egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. „Természetesen vannak erről elképzeléseink, melyeket az a tény csak erősít, hogy a kérdéses táborhely tőlünk eltérő világnézeti előjelű politikai közösségek összejöveteleinek is otthont adott a közelmúltban, akiknek tevékenysége szintén sokak szemét szúrja” – írták.

A bejegyzés szerint a lefoglalt eszközök listájának ismeretében szinte kizártnak tartják, hogy a nyomozás ne vezessen eredményre. „Bízunk benne, hogy ez minél hamarabb be is következik és az elkövetők egyrészt magyarázattal szolgálhatnak motivációjuk kapcsán, másrészt mind a Büntető, mind a Polgári törvénykönyv vonatkozó szankcióit érvényesítik velük szemben.

Ez egyrészt akár letöltendő börtönbüntetést is jelenthet, másrészt mivel meghaladja a százat az illegális módon megfigyelt személyek száma, akik közül többen 14. életévüket be nem töltött gyermekek, várhatón százmilliós nagyságrendű lesz pertársaságunk kártérítési igénye” – tették hozzá.

A Légió Hungária fontolóra vette annak lehetőségét is, hogy felvegyék a kapcsolatot a tábor többi, tőlük független vendégével, akik hozzájuk hasonlóan potenciális megfigyeltek lehettek.

„Az a tény, hogy egy aktív politikai párt is van köztük mind az ügy súlyát, mind a botrány mértékét hatványozza” – emelték ki.

A mozgalomnak egyébként vannak elképzelései arról, hogy kik és milyen célból helyezhették el a felszerelést, de mint jelezték, bíznak abban, hogy rossz irányba gondolkoznak. Szerintük ugyanis rendkívül kellemetlen lenne, ha az terjedne el a köztudatban, hogy civilek szúrtak ki és számoltak fel egy amatőr és törvénysértő módon telepített szakszolgálati megfigyelőrendszert.

Közleményében a Légió Hungária ismét hangsúlyozza, amit a múltban már számtalan alkalommal közölt: „Mozgalmunk egy hivatalosan be nem jegyzett baráti közösség, melynek kohéziós erejét a világnézeti egyetértés adja.” Kifejtették, hogy céljaik metapolitikai természetűek, melyeket elsődlegesen a kultúr- és emlékezetpolitika területein kísérelnek meg véghez vinni.

Ezen felül tevékenységi körükbe tartozik a sport számos válfaja is, melyre elsődlegesen jellemfejlesztő és közösségépítő jellege miatt támaszkodnak. „Akik azt feltételezik, hogy mi jelentünk veszélyt Magyarországra nézve, tévúton járnak” – zárul a Légió Hungária közleménye.