Lázár szerint nem lehet luxizással vádolni Orbánékat, Hatvanpuszta pedig egy "tolerálható beruházás"

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfő este Lázár János közlekedési miniszter beszélt többek között Orbán Viktorról, Orbán Győzőről, Hatvanpusztáról, a luxizásról, és a 2026-os választásról, Orbán Viktor mozgásteréről, valamint Orbán Viktor magánéletét érintő kérdésekről és a közelgő választási kampányról.



Hadházy legújabb képe a hatvanpusztai "félkész mezőgazdasági üzem" egykori cselédházában kialakított könyvtárról

Lázár igyekezett megvédeni a miniszterelnököt a luxuskiadásokkal és a hatvanpusztai birtokkal kapcsolatos kritikáktól. Szerinte aki ismeri az Orbán család életviszonyait, az tudja jól, hogy luxizásról szó sincs, majd hozzátette, hogy szerinte a közvéleményt nem Orbán Viktor, hanem a furcsa gazdagodások zavarják. Rónai Egon műsorvezető visszakérdezett, hogy Mészáros Lőrincre gondol-e, de Lázár erre nem válaszolt.

A hatvanpusztai majorsággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azt egy tolerálható beruházásnak gondolja. „Elfogadható dolognak gondolom, hogy ha valaki sikeres egy adott térségben, annak a sikernek az eredményéből a közelben fölújít egy lerobbant épületet. Láttam azt az épületet lerobbant állapotában, és most nekem Orbán Győző kész állapotában is megmutatta” – mondta Lázár János, aki szerint Orbán Győző beruházása nem veszélyezteti a Fidesz választási esélyeit, és inkább a Tisza Párt szerinte „hazugságcunamijáról” próbálják ezzel elterelni a figyelmet.

A 2026-os országgyűlési választásról Lázár azt mondta, hogy a Fidesznek belső rendet kell tennie, hogy a vagyongyarapodások ne árnyékolják be a kampányt. „El tudom képzelni, hogy a 2026-os választásokon ennek lehet szerepe, ezért kell nekünk, fideszeseknek rendet tenni, és világosan fogalmazni” – mondta.

Beszélt a kormánypárt stratégiájáról is: „Orbán Viktor most írja a győzelmi tervet, és szeptemberben ismertetni fogja az üzeneteket is”.

Hozzátette, hogy „nagyon intenzív választási kampány lesz”, amelyben a Fidesz a kiszámíthatóságot és a családokat támogató adórendszert állítja szembe a Tisza Párt terveivel.

A miniszter részletesen beszámolt a vasút és a közút helyzetéről. Elmondta, hogy a MÁV nyári jegyárbevétele 23 milliárd forint volt, ebből 300 milliót kellett visszatéríteni a 20 percen túli késések miatt. „Megpróbálunk utasbarát gondolkodást meghonosítani a nehézségek közepette. Sárból próbálok várat építeni” – fogalmazott.

A fejlesztési tervekről szólva kiemelte, hogy az Európai Beruházási Bankkal 2 milliárd eurós hitelprogramról tárgyalnak, amely 1000 kilométernyi vasútvonal felújítását jelentheti. Az M1-es autópálya bővítéséről elmondta: szeptember 15-én kezdődik a lezárás Budapest és Bábolna között, és a következő két-három évben 820 milliárd forintból 6–8 sávossá alakítják a sztrádát.

(ATV - Telex nyomán)