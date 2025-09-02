Az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfő este Lázár János közlekedési miniszter beszélt többek között Orbán Viktorról, Orbán Győzőről, Hatvanpusztáról, a luxizásról, és a 2026-os választásról, Orbán Viktor mozgásteréről, valamint Orbán Viktor magánéletét érintő kérdésekről és a közelgő választási kampányról.
Hadházy legújabb képe a hatvanpusztai "félkész mezőgazdasági üzem" egykori cselédházában kialakított könyvtárról
Lázár igyekezett megvédeni a miniszterelnököt a luxuskiadásokkal és a hatvanpusztai birtokkal kapcsolatos kritikáktól. Szerinte aki ismeri az Orbán család életviszonyait, az tudja jól, hogy luxizásról szó sincs, majd hozzátette, hogy szerinte a közvéleményt nem Orbán Viktor, hanem a furcsa gazdagodások zavarják. Rónai Egon műsorvezető visszakérdezett, hogy Mészáros Lőrincre gondol-e, de Lázár erre nem válaszolt.
A hatvanpusztai majorsággal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azt egy tolerálható beruházásnak gondolja. „Elfogadható dolognak gondolom, hogy ha valaki sikeres egy adott térségben, annak a sikernek az eredményéből a közelben fölújít egy lerobbant épületet. Láttam azt az épületet lerobbant állapotában, és most nekem Orbán Győző kész állapotában is megmutatta” – mondta Lázár János, aki szerint Orbán Győző beruházása nem veszélyezteti a Fidesz választási esélyeit, és inkább a Tisza Párt szerinte „hazugságcunamijáról” próbálják ezzel elterelni a figyelmet.
A 2026-os országgyűlési választásról Lázár azt mondta, hogy a Fidesznek belső rendet kell tennie, hogy a vagyongyarapodások ne árnyékolják be a kampányt. „El tudom képzelni, hogy a 2026-os választásokon ennek lehet szerepe, ezért kell nekünk, fideszeseknek rendet tenni, és világosan fogalmazni” – mondta.
Beszélt a kormánypárt stratégiájáról is: „Orbán Viktor most írja a győzelmi tervet, és szeptemberben ismertetni fogja az üzeneteket is”.
Hozzátette, hogy „nagyon intenzív választási kampány lesz”, amelyben a Fidesz a kiszámíthatóságot és a családokat támogató adórendszert állítja szembe a Tisza Párt terveivel.
A miniszter részletesen beszámolt a vasút és a közút helyzetéről. Elmondta, hogy a MÁV nyári jegyárbevétele 23 milliárd forint volt, ebből 300 milliót kellett visszatéríteni a 20 percen túli késések miatt. „Megpróbálunk utasbarát gondolkodást meghonosítani a nehézségek közepette. Sárból próbálok várat építeni” – fogalmazott.
A fejlesztési tervekről szólva kiemelte, hogy az Európai Beruházási Bankkal 2 milliárd eurós hitelprogramról tárgyalnak, amely 1000 kilométernyi vasútvonal felújítását jelentheti. Az M1-es autópálya bővítéséről elmondta: szeptember 15-én kezdődik a lezárás Budapest és Bábolna között, és a következő két-három évben 820 milliárd forintból 6–8 sávossá alakítják a sztrádát.
(ATV - Telex nyomán)