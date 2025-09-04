Anyaország :: 2025. szeptember 4. 13:34 ::

Aláírásgyűjtésbe kezd a Mi Hazánk a vendégmunkások hazaküldéséért

Országjárással egybekötött aláírásgyűjtésbe kezd a Mi Hazánk Mozgalom, hogy leállítsuk a vendégmunkások behozatalát, és elérjük a magyar dolgozók megbecsülését - írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke, alább a folytatás.

Katasztrofális következményekkel fenyeget a vendégmunkások beáramlása. Ma már több mint 200 ezer vendégmunkás tartózkodik Magyarországon, akik az ígéretekkel ellentétben számtalan magyar dolgozó munkahelyét vették el, hiszen a külföldi multiknak tökéletesen megfelel a nem panaszkodó, alacsonyabb bérekért és rosszabb munkakörülményekkel beérő ázsiai vendégmunkások hada. Emellett közbiztonsági kockázatot is jelentenek, hiszen már számtalan bűneset, a közbiztonság romlása köthető hozzájuk ott, ahol megjelennek.

Most induló aláírásgyűjtésünk célja, hogy nyomást gyakorolva a kormányra megváltoztassuk a fennálló helyzetet, és végső soron elérjük a vendégmunkások hazaküldését, a magyar dolgozók számára pedig ki kívánjuk harcolni a munkahelyi megbecsülést és a versenyképes béreket. A kormánnyal és a globalistákkal ellentétben Mi Hazánk számára nem a multi az első, hanem a magyar munkás!

Aláírásgyűjtésünket országjárással és utcafórumokkal kötjük egybe, hogy minél több helyen mutathassuk meg a magyar dolgozóknak a valódi alternatívát, és felhívjuk minél több ember figyelmét a vendégmunkások által okozott egyre növekvő problémákra. Ezen felül munkásoknak szóló újságot is terjeszteni fogunk.