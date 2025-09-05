Anyaország :: 2025. szeptember 5. 17:58 ::

Kiengedhették a letartóztatásból a kolléganői megerőszakolásával gyanúsított rendőrt

A 24.hu információi szerint kiengedhették a letartóztatásból azt a fiatal budapesti rendőrt, akit azzal gyanúsítottak korábban, hogy megerőszakolta két kolléganőjét. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) többszöri megkeresésre sem volt hajlandó elárulni, kiengedték-e a rendőrt a letartóztatásból, ahogy azt sem, hogy a huszonéves férfi áll-e jelenleg bármilyen kényszerintézkedés alatt.

Két dolog azonban biztos:

az augusztus harmadikai letartóztatásáról döntő Fővárosi Törvényszéken már nincs eljárás a férfival szemben,

illetve a vele szemben indult méltatlansági eljárást felfüggesztette a BRFK.

A KNYF augusztus negyedikén egy közleményben adott hírt arról, hogy egy nappal korábban a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa az ügyészség indítványával egyetértve letartóztatott egy budapesti rendőrt. A közleményben azt írták, hogy a 2023 óta szolgálatot teljesítő őrmester két kolléganője sérelmére követte el a bűncselekményeket a gyanúsítás szerint. Hozzátették, a férfi tagadta a bűncselekmények elkövetését.

A lap szerint az első áldozatára még 2023 júliusában csapott le a férfi egy rendőrségi továbbképző helyen. Úgy tudják, hogy közel két évvel később egy másik áldozatát kétszer is megerőszakolta a fiatal rendőr: előbb 2025 májusában, majd a rákövetkező hónapban is. Információik szerint a kolléganője annyira ittas volt az eset idején, hogy nem volt tudatában, mi is történik vele, ezért egy újabb találkozót beszélt meg a férfivel. Ekkor állítólag elmentek moziba, majd a nő ismét ittas állapotba "került" (csak úgy, magától - a szerk.), a fiatal rendőr pedig újból megerőszakolta őt egy budapesti munkásszállón. Állítólag a férfi felvételt is készített az egyik bűncselekményről. A kutatások során nyugtatót is találtak a gyanúsítottnál.

Mivel szeptember harmadikán lejárt a szexuális erőszak bűntettével gyanúsított férfi egyhónapos letartóztatása, a lap megkérdezte a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy meghosszabbították-e a bűncselekménnyel gyanúsított rendőr letartóztatását. Arra is rákérdeztek, hogy beismerte-e a bűnösségét a férfi azóta, illetve közöltek-e újabb gyanúsítást vele.

Válaszukban azt írták, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen indult büntetőeljárás folyamatban van, azonban a nyomozásról jelenleg további tájékoztatás nem adható.

Ezt követően újabb megkeresést küldtek a KNYF-nek. Ebben azt írták, hogy értesüléseik szerint már nincs letartóztatásban a gyanúsított, és azt kérdezték, hogy áll-e bármilyen kényszerintézkedés alatt a terhelt. Arra kérték a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy ha nem válaszolnak erre a nagyon egyszerű és egyértelmű kérdésre, legalább indokolják meg, miért nem tudható az, hogy kiengedték-e a letartóztatásból a gyanúsítottat, illetve érvényben van-e vele szemben bármilyen kényszerintézkedés.

– Továbbra is a korábban küldött válaszunk az irányadó – közölték.

Mivel egy hónappal ezelőtt a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa tartóztatta le a rendőrt, ezért megkeresték a Fővárosi Törvényszék sajtóosztályát is, hogy megtudják, meghosszabbították-e a férfi letartóztatását. Amennyiben a hatóságok valamilyen okból nem tették át az ügyet egy másik bíróságra, akkor a nyomozó ügyészségnek az eddig eljáró bíróságnál kellett indítványoznia a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatásának a meghosszabbítását vagy bűnügyi felügyeletbe helyezését.

– Az ön által megjelölt ügyben szereplő terhelttel szemben nincs folyamatban eljárás a Fővárosi Törvényszéken. A nyomozással kapcsolatos kérdését illetően javasoljuk, hogy forduljon az illetékes hatósághoz – közölte a törvényszék sajtóosztálya.

A BRFK korábban azt közölte, hogy méltatlansági eljárást indítottak a fiatal rendőrrel szemben. A lap megkereste a rendőrséget is, hogy megtudják, milyen eredménnyel zárult az eljárás. Arra is rákérdeztek, hogy áll-e bármilyen kényszerintézkedés alatt az őrmester, illetve dolgozik-e jelenleg a férfi, és ha igen, akkor milyen pozícióban.

Válaszukban azt írták: a méltatlansági eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

