Anyaország :: 2025. szeptember 8. 21:18 ::

Kiugrott a mozgó vonat ablakán egy tízéves fiú Borsodban

Az ablakon keresztül hagyta el a mozgó vonatot egy körülbelül tízéves fiú hétfő délelőtt Taktaharkánynál. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyháza felé induló 5112-es számú személyvonat csak Taktaharkányig tudott közlekedni a baleset miatt.

Szemtanúk beszámolói szerint a gyermek hirtelen, minden előjel nélkül hajtotta végre a veszélyes ugrást, feltehetően a jegyellenőrzéstől való félelmében – írja a Borsod24.

A sérült gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, és ideiglenesen lezárták a környéket a mentési munkálatok és a helyszínelés idejére. A vonalon a közlekedés a helyszínelés befejezése után folytatódhatott.

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikáció szervezője elmondta: „A helyszínre mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők egy 10 év körüli kisfiút súlyos koponyasérüléssel, életveszélyes állapotban szállítottak helyszíni állapotstabilizálást követően kórházba”.

MÁV: nem a jegyellenőrzés miatt ugrott ki az ablakon a fiú

A hétfő reggeli balesettel kapcsolatban közleményt adott ki a MÁV-csoport, melyben cáfolták azt az információt, hogy a fiú a jegyvizsgálók elől ugrott volna ki az ablakon. Az esettel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a fiú a már lassító vonat ablakán ugrott ki, és súlyos sérüléseket szenvedett.

– A mentők megérkezéséig jegyvizsgáló kollégánk a fiú mellett maradt, és a vonaton szolgálatot teljesítő vasútőrrel közösen azonnal megkezdte az ellátását. Kollégáink számára is megrázó volt a történtek átélése – írták.

Hozzátették, hogy a 14 év alatti fiatal korából adódóan ingyen utazhat a MÁV-csoport járatain.

(Index nyomán)