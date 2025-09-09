Anyaország :: 2025. szeptember 9. 13:05 ::

Karácsony: a bíróság újra megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere alkotmányellenes

A bíróság újra megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, azonban a kérdés jogi úton történő rendezésére nincs ideje a fővárosnak, ezért továbbra is tárgyalásra várja a kormányt, és nyitott minden egyeztetésre - jelentette ki keddi budapesti sajtótájékoztatóján a főpolgármester.

Karácsony Gergely közölte: a Fővárosi Törvényszék hétfői végzésében megerősítette azt a korábbi bírósági álláspontot, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszere ellentétes az alaptörvénnyel, és a bíróság immár másodjára is az Alkotmánybírósághoz fordul. "Van mögöttünk állami számvevőszéki jelentés, van mögöttünk alkotmánybírósági határozat", azonban a kormány még mindig nem veszi komolyan azt a feladatot, amit rá rónak ezek a döntések - mondta.

A főpolgármester szavai szerint a bírósági döntés újra megerősíti azt, hogy a fővárosnak igaza van, amikor vitatja a Budapestet "tönkretevő elvonások mértékét". Nincs azonban időnk ahhoz, hogy végigjárjuk a jogi utat, ezért a fővárosi önkormányzat továbbra is tárgyalóasztalhoz hívja a kormányt - hangsúlyozta Karácsony Gergely, hozzáfűzve: vissza kell újra ülni a tárgyalóasztalhoz, és biztosítani kell a főváros működőképességét!

(MTI)