Kisállat-kereskedéseket vizsgált a Nébih

Kisállat-kereskedéseket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih); azonnali hatósági intézkedést indokló problémát nem találtak, azonban két üzlettel szemben eljárást indítottak állatgyógyászati készítmények engedély nélküli forgalmazása miatt, 10 kereskedésben pedig egyéb hibák és hiányosságok miatt intézkedtek - közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel.

A Nébih szakemberei a Szupermenta programban országszerte 11 kisállat-kereskedésben jártak. Mindössze egy kereskedés felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.

Rámutattak, az üzletekben jellemző probléma volt a naprakész nyilvántartás vezetésének, a kötelezően kifüggesztendő tájékoztatónak és a vásárlók részére átadandó ismertetőknek a hiánya vagy hiányos tartalma, de több esetben a működési engedélyt és a működési szabályzatot sem tudták bemutatni a helyszínen. Az ellenőrök figyelmeztették az érintett kereskedéseket és előírták a feltárt hiányosságok pótlását és a hibák kijavítását.

A vizsgált kereskedésekben állatgyógyászati készítményeket is lehet vásárolni, ezért a szakemberek az erre vonatkozó szabályok betartását is ellenőrizték. Problémákat főként a készletnyilvántartással és a veszélyes hulladék tárolásával összefüggésben találtak, de néhány helyen a termékek tárolása sem volt megfelelő. Komoly hiba, hogy két kisállat-kereskedés nem rendelkezett az állatgyógyászati készítmények forgalmazásának megfelelő működési engedéllyel, velük szemben a hatósági felügyelők eljárást indítottak.

A létesítmények mintegy felénél a szakértők kifogásolták például, hogy az üzletben tartott állatok ellátására szolgáló takarmányt fedetlenül tárolták. További probléma volt, hogy az állatok tartási helyét több esetben sem takarították megfelelően, valamint az ellátásukra szolgáló etetők és itatók számos esetben szennyezettek voltak. Gyakori gond volt több állatfajnál, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották őket. A hatósági felügyelők figyelmeztették és kötelezték az érintett kereskedéseket a feltárt hibák kijavítására megadott határidőn belül.

A hatósági ellenőrzéskor a létesítmények vezetői, dolgozói részt vehettek egy vásárlói szempontú felmérésben. A kereskedések rendezettsége, tisztasága mellett lényeges volt például, hogy a megvásárolható állatokról minden fontos információ rendelkezésre áll-e. Az értékelés elsősorban a hatósági ellenőrzés alapján történt, de a kérdőíves felmérés eredményei is hozzájárultak a végső minősítésekhez. Egy kisállat-kereskedés kapott "kiválóan megfelelt" minősítést, a XI. kerületi Superpet - ismertette közleményében a Nébih.