A DK-barát IDEA szerint félmillióval többen szavaznának a Tiszára, mint a Fideszre

Ha szeptember legelején országgyűlési választásokra került volna sor a felnőtt népesség több mint egyharmada a TISZA Pártot támogatta volna, miközben a kormánypártokra bő egynegyedük voksolt volna. Nyár végén a TISZA Pártnak mintegy félmillióval volt több szavazója, mint a Fidesz-KDNP-nek. Ha szeptember legelején parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a két nagy párton kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához mindenképpen szükséges, 5 százalékos parlamenti küszöböt – ez derül ki a DK-rajongó ballib IDEA Intézet 2025. augusztus 31-e és szeptember 6-a között elvégzett, országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.

A magyar felnőtt népesség több mint egyharmada (35%) úgy gondolja, hogy a TISZA Pártra adta volna a listás szavazatát, ha az országgyűlési választásokra szeptember legelején került volna sor. A Fidesz-KDNP-t 29 százalékuk támogatta volna. A kisebb pártok támogatottsága augusztusról szeptemberre legfeljebb csak hibahatáron belüli változásokat mutat: a DK tábora (4%) 1 százalékkal nőtt, a Mi Hazánké (3%) nem változott (korábbi választások előtt is szerették alulmérni a pártot – a szerk.), az MMKP (ez a kutyapárt akar lenni, tehát helyesen MKKP – a szerk.) támogatottsága (2%) pedig 1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

Nyár legvégén, a szavazási részvételüket biztosnak érző és támogatott pártot is választani tudó felnőttek körében 9 százalékpont volt a TISZA előnye a kormánypártok előtt. Egy szeptember elején lebonyolított választáson a biztos szavazó, pártot választani tudók majdnem fele a TISZA Pártra szavazott volna (48%), miközben a Fidesz-KDNP listájára csak 39 százalékuk. A biztos szavazókra vonatkozó eredmények egyúttal azt is mutatják, hogy egy szeptember elején megtartott országgyűlési választás után nagy valószínűséggel hárompárti parlament alakulhatott volna: a TISZA Párton és Fidesz-KDNP-n kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához minimálisan szükséges 5 százalékos parlamenti küszöbértéket.

Szeptember elején a népesség negyedét (25%) tettek ki azok a felnőttek, akik egyáltalán nem akarnak résztvenni a választásokon, vagy csak nem döntöttek még erről, vagy csak arról gondolkodnak még, hogy melyik pártot támogassák szavazatukkal, vagy egyszerűen csak nem akarják elárulni ezeket a döntéseiket. Arányuk 2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

Adatfelvételi információ: az IDEA Intézet a kutatás adatait 2025. augusztus 31. és 2025. szeptember 6. között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1500 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.