2025. szeptember 12. 11:26

Egészségkamuban utazó vállalkozások ellen indított eljárást a GVH

Három versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élelmiszereket és étrend-kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben, mivel gyanúja szerint a cégek olyan egészségügyi állításokkal népszerűsítik termékeiket, melyek megalapozatlanok, illetve amelyeket nem tudnak kellően alátámasztani, továbbá tiltott gyógyhatást tulajdonítanak a termékeknek.

A GVH pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a versenyfelügyeleti eljárásokat a BGB Interherb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.-vel, a Swan Med Hungary Kft.-vel és a szlovéniai Nutrisslim d.o.o-val szemben indították. A versenyhatóság gyanúja szerint a cégek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak, mivel kommunikációjuk során tiltott üzeneteket és állításokat alkalmaznak, amelyekkel a termékek egészégre gyakorolt hatásait alaptalanul igyekeznek kiemelni - írták. A vállalkozások az általuk forgalmazott élelmiszereket és étrend-kiegészítőket, illetve - a BGB Interherb esetében - kozmetikai termékeket olyan egészségre vonatkozó állításokkal népszerűsítettek, melyek nem felelnek meg az irányadó ágazati szabályoknak. A cégek a termékeknek emellett betegségek megelőzésére, kezelésére és gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat tulajdonítanak, illetve ilyen tulajdonságokra utalnak.

A BGB Interherb és a Swan Med egyes termékeiket egészségügyi szakemberek ajánlására hivatkozva is népszerűsítették, amellyel valószínűsíthetően szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak. A Swan Med ezen felül olyan állításokat alkalmazott a "DotsDiet" termékek esetében, melyekkel azt sugallhatja, hogy a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem biztosítja a kellő tápanyagbevitelt, továbbá valószínűsíthetően a termékek tápanyag-összetételéről szóló állításaival is megszegte az ágazati szabályokat.

A Nutrisslim kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően jogosulatlanul tünteti fel az EU ökológiai termelés jelölésére szolgáló logóját, valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság logóját. A cég emellett valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat a termékek jogszerű forgalmazhatóságát, illetve környezeti hatásait illetően, és valótlanul mutatja be a fogyasztói értékeléseket.

A GVH ismét felhívta a figyelmet: az élelmiszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó reklámállításokat az európai közösségi jog közvetlenül szabályozza. E termékek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi mellett az ágazati jogszabályokat is, amelyek szerint gyógyhatás nem tulajdonítható ilyen termékeknek, az egészségre vonatkozó hatásról szóló állítás csak szűk keretek között, a szigorú európai normáknak megfelelően fogalmazható meg, igazolva a megfelelést az ágazati szabályoknak - írták.

(MTI)