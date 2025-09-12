Anyaország :: 2025. szeptember 12. 19:46 ::

Keddtől a vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség

Keddtől országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, a rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség - írták.

Hozzátették: a rendőrök szeptember 16. és 22. között Magyarország egész területén elsősorban a menetközbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

(MTI)