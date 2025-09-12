A Mi Hazánk Mozgalom újra benyújtja az Országgyűlésnek azt a korábban a többi párt által leszavazott határozati javaslatát, amely az "antifa" nemzetközi szervezet terrorszervezetként való meghatározását, és betiltását szorgalmazza - ennek kapcsán tett közzé Toroczkai bejegyzést az X-en, kitérve a fősodratú média által agymosott kreténre, azaz a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjére:
 
 