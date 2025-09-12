A Mi Hazánk Mozgalom újra benyújtja az Országgyűlésnek azt a korábban a többi párt által leszavazott határozati javaslatát, amely az "antifa" nemzetközi szervezet terrorszervezetként való meghatározását, és betiltását szorgalmazza - ennek kapcsán tett közzé Toroczkai bejegyzést az X-en, kitérve a fősodratú média által agymosott kreténre, azaz a Charlie Kirk elleni merénylet elkövetőjére:
This idiot is an antifa, a cretin brainwashed by the mainstream media. This is yet another reason to submit to the parliament again the designation of antifa as a terrorist organization. I therefore ask all our European allies to do the same in their parliaments.@AfD… pic.twitter.com/yjaGmrrrcd— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) September 12, 2025